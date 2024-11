Почина най-възрастният мъж в света

Англичанинът Джон Тинисууд, роден в същата година, когато потъва "Титаник", и оцелял в две световни войни и две глобални пандемии, почина на 112 години, предаде Ройтерс, позовавайки се на Световните рекорди на Гинес, които преди няколко месеца го обявиха за най-възрастния мъж в света.

Тинисууд е починал в понеделник, 25 ноември, в дом за възрастни в Саутпорт, Северозападна Англия, заобиколен от "музика и любов", посочи семейството му в изявление за Световните рекорди на Гинес, предава БТА.

"Джон имаше много хубави качества. Той беше интелигентен, решителен, смел, спокоен във всяка криза, талантлив в математиката и страхотен събеседник", казват близките му.

We're saddened to learn of the passing of John Tinniswood, who has died aged 112.



John, who became the world's oldest man earlier in 2024, died at the care home he resided at in Southport, UK.https://t.co/oBftZjicgs