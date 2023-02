Швейцария връща на Перу важна културна ценност на 2500 години

Каменна глава с тегло 200 килограма, изсечена преди 2500 години години в Перу, ще намери пътя обратно към родината си, след като преди няколко години е конфискувана от швейцарските митници, предаде Франс прес.

Швейцария предаде на перуанския посланик тази "важна културна ценност" от предколумбовата култура Чавин, която се е развивала приблизително от 1200 до 550 г. преди Христа във висока долина в перуанските Анди, се посочва в изявление на швейцарската Федерална служба за култура, пише БТА.

Скулптурата е открита през 2016 г. от митнически служители, когато частно лице се опита да я внесе в Швейцария като "собственост без културна стойност". След като преглеждат документите и предмета, служителите на митницата стигат до заключението, че той може да е недекларирана културна ценност.

Направено впоследствие разследване показва, че това е една от големите каменни скулптури, известни като "заковани глави", от предколумбовата култура Чавин, която предхожда с около две хилядолетия по-известната империя на инките.

