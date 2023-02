Премиерата на "Сенека" с Джон Малкович и Самуел Финци ще бъде на Берлинале след дни (ВИДЕО)

Съвсем малко, след като се изяви на българската сцена в „В самотата на памуковите полета“, Джон Малкович ще бъде главно участващо лице в кинофестивала в Берлин, като изпълнител на главната роля във филма "Сенека: За пораждането на земетресения" (Seneca: On the Creation of Earthquakes") на режисьора Роберт Швентке, съобщи Дедлайн.

В продукцията участват също Самуел Финци и Джералдин Чаплин, пишат Синеуропа и БТА.

Драмата разказва за влиятелния римски философ Сенека и неговото изпадане в немилост пред благодетеля му император Нерон, който несправедливо го обвинява, че е замесен в заговор за убийство.

В ролята на Нерон е Том Ксандер. Режисьор на "Сенека" е германецът Роберт Швенке, чийто най-известен филм е холивудската комедия "Бесни страшни пенсии" (RED) с участието на Брус Уилис, Хелън Мирън, Морган Фрийман и Мери-Луиз Паркър. Снимал е още "Жената на пътешественика във времето" с Ерик Бана и Рейчъл Макадамс" и "Летателен план" с Джоди Фостър.

Това е поредната роля на Малкович на реално съществували личности, от Казанова до херцога на Уелингтън и Густав Климт. Филмът е 12-ият на режисьора Швентке.

Продукцията е заснета в Мароко през 2021 г.

На Берлинале е световната премиера на филма "Сенека". Кинофестивалът започва на 16 февруари и ще продължи до 26 февруари.