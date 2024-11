Лиъм Пейн се опитал да избяга през балкона на стаята си преди смъртоносното падане (СНИМКИ)

Покойният певец Лиъм Пейн очевидно се е опитвал да избяга от хотелската си стая в CasaSur Palermo през балкона, когато е паднал смъртоносно на 16 октомври, съобщава TMZ.

След като бяха публикувани нови кадри от охранителните камери на хотела в Буенос Айрес, на които се вижда как трима мъже пренасят певеца през фоайето и към стаята му, сега се предполага, че Пейн се е опитвал да се измъкне от сградата по един или друг начин.

В полицейския доклад, получен от TMZ, се посочва, че след смъртта на Пейн до тялото му са намерени черна шапка на Ню Йорк Янкис и чанта на Луи Вюитон. Нито един от тези предмети не може да бъде видян върху него на записите от охранителните камери от по-рано, което предполага, че той ги е изхвърлил през прозореца, когато се е върнал в стаята.

Според доклада служител на хотела е намерил и кафява кожена чанта на балкона на хотелската стая точно под Пейн и в нея е имало бележка с надпис “За Лиъм” с различни хапчета и бутилка Jack Daniel’s.

Предполага се, че чантата е принадлежала на бившия певец на One Direction, който изглежда я е изпуснал на втория етаж, докато се е опитвал да избяга. Изглежда, че след това е възнамерявал да скочи на балкона на втория етаж, преди да слезе отново надолу. Този план обаче привидно се провали, когато след това той загубил съзнание и паднал смъртоносно от балкона на третия етаж. Певецът е бил известен с това, че и преди се е катерил по первази и е използвал балконите като метод за бягство.

