Стийв Маки, басистът на Pulp, почина на 56-годишна възраст

На 56-годишна възраст почина басистът на Pulp Стийв Маки. Неговата вдовица Кейти Гранд съобщи това на страницата на музиканта в Инстаграм.



„Ние сме съкрушени и съсипани, тъй като трябва да се сбогуваме с моя невероятен, прекрасен съпруг, Стийв Маки, след като прекара три месеца в болницата, борейки се за живота с цялата си сила и решителност. Стийв почина тази сутрин – това е загуба, поради която аз, синът му Марли, родителите му Кат и Пол, сестра Мишел и много приятели сме с разбито сърце. Стийв беше най-талантливият човек, когото познавах, изключително надарен музикант, продуцент, фотограф и режисьор", написа Гранд, без да уточнява от какво е починал той.

Съобщение за смъртта на музиканта беше публикувано и на страниците на групата в социалните мрежи.

Маки е роден през 1966 г. в Шефийлд, където през 1978 г. бе създадена Pulp. Той стана част от нея през 1989 г., когато групата започва да напредва в Обединеното кралство. Маки участва в записите на най-известните студийни албуми на групата - His 'n' Hers (1994), Different Class (1995) и This Is Hardcore (1998), които стават златни и платинени в кралството.