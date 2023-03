Стана ясен и последният от хедлайнерите на тазгодишния фестивал Midalidare Rock 2023

Падна и последната неизвестна около хедлайнерите на тазгодишния фестивал Midalidare Rock 2023. Организаторите обявиха, че шведските рок ветерани "Юръп" ще закрият втората вечер (1 юли). Самият фест в чирпанското село Могилово ще се проведе от 30 юни до 2 юли и има амбицията поне да достигне успеха на миналогодишното издание, което събра по около 10 000 зрители във всеки от дните.

"Юръп" включиха България в обиколката си по случай 40-годишнината от излизането на дебютния им албум, който носи името на групата. Разбира се, Джоуи Темпест и компания ще изпълнят и останалите си хитове, сред които The Final Countdown, Rock the Night, Carrie, Cherokee, Prisoners in Paradise и др.

Както е известно, хедлайнери на първата вечер (30 юни) ще са "Скорпиънс", а на последната (2 юли) - "Хелоуин". Сред останалите обявени изпълнители са още "Блайнд Гардиън", "Лакуна Койл" и "Епика".

Билетите за Midalidare Rock 2023 са в продажба в мрежaта на "Ивентим" в цялата страна. Деца до 12 години ще влизат без пропуск, но с пълнолетен придружител и попълнена декларация.

Цените на билетите към момента са:

- 95 лева - еднодневен за 30 юни с хедлайнер "Скорпиънс"

- 95 лева - еднодневен за 1 юли с хедлайнер "Юръп", а също с участието на "Блайнд Гардиън" и "Лакуна Койл"

- 95 лева - еднодневен за 2 юли с хедлайнер "Хелоуин" и с участието на "Епика"

- 150 лева - тридневен билет за целия фестивал