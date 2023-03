Скрита зад врата прашна картина се оказа "шедьовър" за близо 1 милион евро

Картина на фламандския художник от 17-и век Питер Брьогел Младия, която години наред остава скрита в семейна къща, ще бъде предложена на търг и се очаква да бъде продадена за сума между 600 000 и 800 000 евро, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Картината "Селският застъпник" (L'Avocat du village) е една от най-големите известни творби на Брьогел, с височина 112 сантиметра и широчина 184 сантиметра. Тя е непозната в света на изкуството, тъй като последното поколение на семейството, което я притежава от началото на миналия век, я смята за фалшива.

Rare Brueghel the Younger painting found behind door in French home https://t.co/uTM4xNAorT