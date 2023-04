Авторът на „Един кон влязъл в бар“ получи Ордена на Почетния легион (СНИМКИ)

Израелският писател и активист Давид Гросман получи Ордена на Почетния легион – степен офицер, на церемония във френското генерално консулство в Йерусалим, съобщи агенция France Presse, цитирана от БТА.

През 2011 г. Гросман спечели френската награда "Медичи" за "Жена, бягаща от обявата", а през 2017 г. бе отличен с британска международна награда "Ман Букър" за романа "Един кон влязъл в бар", чиято сценична версия в изпълнение на работещия в Германия български актьор Самуел Финци бе показана в края на миналия месец в Народния театър „Иван Вазов“.

"Силно съм повлиян от френскоезични драматурзи, музиканти, автори, които са преведени на иврит. Аз съм по-силен човек, откакто се срещнах с френската култура", каза Гросман пред АFP, след като беше удостоен с ордена. Генералният консул на Франция в Йерусалим Рение Троказ говори за кариерата на автора, „градена с решителност, убеждения и ангажираност“, които са го водили по ръба между литературата и политическата активност.

