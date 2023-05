"Конкурент" ще подгряват публиката за Глен Хюз през юни

Ветераните на българския рок Конкурент ще излязат на сцената на стадион „Юнак“ точно преди Глен Хюз да ни отвее с класически Deep Purple парчета, съобщават организаторите на концерта - Sofia Music Enterprises.

Софийските рок динозаври имат натрупан сериозен стаж като подгряващи на най-големите световноизвестни имена в жанра, като AC/DC, Whitesnake, TOTO и дори самите Deep Purple. Участието им по време на концерта Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live – Celebrating the 50-th anniversary of the album “Burn” ще е поредния достигнат връх в тяхната кариера.

Събитието на 24 юни ще бъде открито от младата софийска банда Electric Roxy. Групата съчетава хард рок и глем метъл в енергична, хибридна амалгама, напомняща сцената от 80-те години в Лос Анджелис, както и включва модерни звуци и влияния в тяхната музика.

Билети за концерта на Глен Хюз със съпорт Конкурент и Electric Roxy на 24 юни 2023 г. в парк център „Юнак“ се продават в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на магазини „На тъмно“ и Fast Pay), както и онлайн на www.sme.bilet.bg на цени от:

– 80 лв. до 23.06.2023 г. вкл.

– 90 лв. в деня на концерта, като ще се продават и на място

– 120 лв. – VIP седящи (тераса)

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител.