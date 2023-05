Откриха скрита картина в ранен шедьовър на Пикасо (ВИДЕО)

Откриха скрито изображение на куче в един от ранните шедьоври на Пабло Пикасо. Това е станало възможно благодарение на съвременни рентгенови технологии, позволяващи да се проникне под пластовете боя, предава Ройтерс.

Картината "Le Moulin de la Galette" е рисувана от испанския художник по време на кратък престой в Париж, когато е едва 19-годишен. Експертът от музея „Гугенхайм” в Ню Йорк Жули Бартен, прекарала години в проучване на творбата.

„Имаше нещо странно в няколкото напластени слоя боя в долния край на картината. Това някакси не кореспондираше с цялостната композиция на картината. Затова насочих вниманието си именно там”, посочва тя, цитирана от NOVA.

Така с помощта на микроскоп и рентген било разкрито изображението на куче. За по-обстоятелствено проучване трябва да бъдат премахнати слоевете боя, но това би увредило картината и не е възможно. Бартен предполага, че кучето е кавалер кинг Чарлз шпаньол – популярна порода в Париж по време на престоя на Пикасо. Сега експертите трябва да отговорят на въпроса – защо художникът е променил замисъла на първоначалната композиция и е премахнал животното.

