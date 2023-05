Днес започва кинофестивалът в Кан

Днес е началото на 76-ото издание на фестивала в Кан.

Общо 21 филма ще се конкурират за наградата "Златна палма". Кинофестивалът ще бъде открит с филма "Жана дьо Бари" с участието на Джони Деп.

Както и в предишните години, мерките за сигурност са драконовски. В контекста на социалното напрежение във Франция префектурата забрани провеждането на демонстрации около "Кроазет".

Международният филмов фестивал продължава до 27 май.

Страната ни има своето място на филмовия пазар, съпътстващ 76-ото издание на филмовия фестивал в Кан. Българският представителен щанд (павилион 131) е споделен с Кипър и още шест балкански държави - Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения, Сърбия, Черна гора и Северна Македония.

В рамките на започващия днес фестивал Националният филмов център ще организира две събития – на 20 май Happy Hour заедно с Кипър, и на следващия ден There Is No Place Like Now съвместно с Израел на тема копродукции и общи проекти. Българският продуцент Ваня Райнова пък е селектирана в рамките на инициативата на European Film Promotion, която представя обещаващи европейски продуценти, свързвайки ги с потенциални творчески партньори.