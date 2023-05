Продадоха картина на Густав Климт за рекордните 53 млн. долара (ВИДЕО)

Шедьовърът на Густав Климт Insel im Attersee бе продаден за 53.2 милиона долара на търга на „Сотбис” в Ню Йорк. Продажната цена на картината, достигната за едва 7-минутно наддаване, е рекордна за творба на този художник. Новия собственик на шедьовъра е частен японски колекционер, пожелал анонимност, пише NOVA.

Творбата, определяна от експерти като „изключително рядка находка” е рисувана в началото на 20-и век. Тя изобразява преливащите води на австрийското езеро Атерзее и е единственият пейзаж на тази тема от Климт.

Gustav Klimt’s ‘Insel im Attersee’ was sold for $53.2 million at a Sotheby's auction in New York pic.twitter.com/ZPC6mILo3W