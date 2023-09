Откриха шедьовър на Ван Гог, откраднат през 2020 г. (СНИМКИ)

Откриха шедьовър на Ван Гог, откраднат от малък нидерландски музей през 2020 г. в разгара на пандемията. Новината съобщи ръководството на нидерландския музей, от който изчезна картината, съобщава NOVA.

Творбата „Пролетна градина”, е рисувана от нидерландския художник през 1884 година. Тя изобразява градината в къщата на родителите на Винсент Ван Гог в градчето Нуенен.

Investigators recover Van Gogh painting stolen in smash-and-grab at Singer Laren Museum https://t.co/XgJCaKOuO1

Картината бе откраднатa от музея Singer Laren, източно от Амстердам, на който беше дадена назаем за изложба. Кражбата стана по време на карантината, наложена заради COVID-19.

Dutch art detective Arthur Brand, dubbed the “Indiana Jones of the Art World”, recovers Vincent van Gogh painting stolen during COVID-19 lockdown https://t.co/UgjkwbgYcQ pic.twitter.com/1cqYrnCI24