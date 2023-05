Почина певицата Тина Търнър

Почина легендарната певица Тина Търнър, съобщи Скай Нюз.

Звездата си отиде на 83 г. след дълго болдуване. Информацията бе потвърдена от нейния говорител.

„Кралицата на рокендрола“ почина мирно днес на 83-годишна възраст след дълго боледуване в дома си в Куснахт близо до Цюрих, Швейцария", заяви говорителят.

„С нея светът губи музикална легенда и модел за подражание.“

Родената в САЩ звезда беше една от най-обичаните рок певици, известна със сценичното си присъствие и поредица от хитове, включително The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.

За първи път тя се докосна до славата заедно с бившия си съпруг Айк Търнър, с класическата песен River Deep, Mountain High - легендарно парче от техния репертоар.