Пианистът Джордж Уинстън загуби битката с рака

Носителят на "Грами", пианистът Джордж Уинстън, който смесваше джаз, класика, фолк и други стилове в албумите си "Autumn," "Winter Into Spring", "December," почина на 73 години, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Уинстън е починал в неделя след десетгодишна битка с рака, гласи съобщение на сайта му www.georgewinston.com, потвърдено от негов говорител.

"По време на лечението си Джордж продължи да пише и да записва нова музика и остана верен на голямата си страст: да се изявява пред публика на живо, набирайки средства за "Feeding America", за да помогне в борбата с националната криза с глада, дарявайки постъпленията от всеки от концертите си на местни хранителни банки", се посочва в съобщението на сайта му. Последният му албум "Night" излезе миналата година.

George Winston, the celebrated solo pianist who sold over 15 million records during his career, has died at the age of 73 https://t.co/XDJHdz1wtj