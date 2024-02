Раздадоха наградите "Грами": Eто кои са победителите (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тейлър Суифт спечели "Грами" за албум на годината за своя “Midnights,” счупвайки рекорда за най-много победи в категорията с вече цели четири, предаде Асошиейтед прес.

Тя започна речта си, като благодари на своя продуцент и приятел Джак Антонов и добави: “Бих искала да ви кажа, че това е най-щастливият момент в живота ми”, каза тя на публиката, но заяви, че се чувства толкова щастлива, когато създава музика и изнася концерти.

По-рано през нощта Тейлър Суифт обяви, че новият ѝ албум, “The Tortured Poets Department;” ще се появи на 19 април.

“Знам, че начинът, по който гласува Звукозаписната академия, е пряко отражение на страстта на феновете", каза тя, докато приемаше наградата за най-добър поп вокален албум. “Затова искам да благодаря на феновете, като ви кажа една тайна, която криех от вас през последните две години".

Една от най-големите награди на вечерта - запис на годината - отиде при Майли Сайръс за “Flowers”, нейната втора награда Грами в живота и втора за вечерта.

“Тази награда е невероятна. Но наистина се надявам, че тя няма да промени нищо, защото животът ми и до вчера беше прекрасен”, каза тя в речта си.

Виктория Моне спечели наградата за най-добър нов изпълнител. “Благодаря на сервиращите шампанско тази вечер”, започна Мон&Ейчър благодарствената си реч. “Благодаря на майка ми, самотна майка, която отгледа това наистина лошо момиче.” След това тя започна да плаче, като каза на залата, че се е готвила 15 години за тази награда.

Били Айлиш спечели награда за песен на годината за написването на хита “Barbie”, “What Was I Made For?” Тя благодари на режисьора Грета Геруиг за това, че “е направила най-добрия филм на годината.”

Това беше само един от няколкото забележителни момента от неделното шоу, водено от Тревър Ноа и излъчвано на живо от Cypto.com Arena в центъра на Лос Анджелис.

Карол Джи създаде историята на Грами в неделя, като стана първата изпълнителка, спечелила наградата за най-добър албум на música urbana за хитовия си запис “Mañana Será Bonito”.

“За първи път съм на наградите Грами”, каза тя на публиката на английски език. “И за първи път държа собствената си награда Грами.”

Изпълненията бяха многобройни. Оливия Родриго поднесе кръвожадната си балада “Вампир”, а от стените зад нея капеше червена течност. 80-годишната Джони Мичъл влезе в историята на "Грами", като изпълни “Both Sides Now” от албума си от 1969 г. “Clouds”; Травис Скот направи медли от “My Eyes”; “I Know” и “Fein.” Burna Boy се присъедини към Brandy и 21 Savage и изпълни “On Form,” “City Boys,” и “Sittin’ on Top of the World.”

Дълъг и трогателен сегмент In Memoriam почете много от музикалните величия, с които се простихме през миналата година. Стиви Уондър изпълни “For Once in My Life” и “The Best Is Yet To Come” в чест на Тони Бенет; Ани Ленъкс изнесе “Nothing Compares 2 U” за Шинейд О’Конър. “Изпълнители за прекратяване на огъня, мир в света“, каза Ленъкс в края на песента, протегнала юмрук във въздуха.

Джон Батист изпълни съчетание от “Ain’t No Sunshine,” “Lean On Me,” и накрая “Optimistic” с Ан Несби за покойния велик музикален изпълнител Кларънс Авант. Опра представи пламенния Тина Търнър трибют на “Proud Mary” от Фантазия Барино и Адам Блекстоун.

SZA също се качи на сцената – изпълни съчетание от своите по-големи хитове “Snooze” и “Kill Bill”, към които се присъединиха танцьори, държащи катани. По-късно тя взе трофея за най-добра R&B песен — за “Snooze, ” връчен ѝ от Lizzo. SZA изтича на сцената и произнесе очарователна, задъхана реч.

Люк Комбс представи прочувствено изпълнение на “Fast Car” с Трейси Чапман – неговият кавър на класиката на Чапман доминира в кънтри радиото и му спечели песен на годината на CMA 2023. През 1989 г. песента спечели на Чапман наградата за най-добро женско поп вокално изпълнение.

Дуа Липа откри шоуто със закачка с предстоящия ѝ сингъл “Training Season”, след това, най-новия ѝ сингъл “Houdini” и накрая, диско-поп “Barbie” хита “Dance the Night”.

Айлиш и Финеас изнесоха и “Барби” на сцената на наградите Грами с жив струнен акомпанимент. Те бяха последвани от Сайръс, която изпълни “Flowers” за първи път на живо по телевизията.

“Защо се държите така, сякаш не знаете тази песен?" тя се подигра с публиката - Джон Леджънд и съпругата му Криси Тейгън бяха сред тези в публиката, които станаха да танцуват, а по-късно се зарадва по средата на песента: “Току-що спечелих първата си Грами!"”

Най-добрият кънтри албум отиде при Лeйни Уилсън за “Bell Bottom Country,” - нейната първа Грами - представена от Кейси Мъсгрейвс. “Аз съм дъщеря на фермер от пето поколение”, - каза тя пред публиката и добави, че “е фермер, който пише песни ”и оттам идва музикалната магия".

Jay-Z получи наградата Dr. Dre Global Impact Award и използва речта си, за да говори за великите хип-хоп изпълнители, които са били преди него – и силно да намекне за историята на наградите Грами, която поставя рапа на заден план – или поне не в телевизионната версия на шоуто. (Тази година в телевизионното предаване нямаше рап категории, а две поп, една латино, една кънтри и една R&B.)

“Искаме всички вие да се справите правилно”, каза той.“Поне да се доближите до правилното” и превключи фокуса към Бионсе - .“Най-много награди Грами, а никога не е печелила албум на годината. Как става това?

Бриджърс взе ранна преднина на наградите Грами, като бързо спечели четири трофея преди основното телевизионно предаване, а тя и нейните колеги от групата Boygenius внесоха заразителна енергия на церемонията по премиерата преди предаването.

Джак Антонов получи наградата за продуцент на годината, некласическа музика, за трета поредна година, изравнявайки се с Бейбифейс като единствения друг продуцент, който прави това последователно. “Имаш нужда вратата да бъде отворена за теб”, каза той в речта си при приемането на наградата. “Тейлър Суифт отвори тази врата за мен”, каза той.

Първата от трите нови категории през 2024 г., най-добър поп танцов запис, отиде при Кайли Миноуг за “Padam Padam” — първата ѝ победа от 18 години насам.

Около 80 Грамита бяха раздадени предварително в ефир. Регионалната мексиканска звезда Песо Плума спечели първата си Грами за първата си и единствена номинация - за най-добър албум на música Mexicana за нейния “Genesis.”

Най-добро африканско музикално изпълнение, нова категория, която има за цел да подчертае регионалните музикални традиции и да признае “записи, които използват уникални местни изразни средства от целия африкански континент”, отиде при южноафриканската певица Tyla за нейния хит “Water”.

“Никога не съм мислила, че ще кажа, че съм спечелила Грами на 21 години,”каза тя в речта си при приемането на наградата. “Миналата година Бог реши да промени целия ми живот.”

Килър Майк спечели три награди в бърза последователност в неделя вечерта, но се озова в полицейския арест преди началото на основната церемония по връчването на наградите "Грами" заради пререкание, съобщи говорителят на полицията офицер Майк Лопес.

Рапърът спечели първата си първа награда "Грами" от 21 години насам - за най-добро рап изпълнение за “Scientists & Engineers,”, в което участваха André 3000, Future и Ерин Алън Кейн. Скоро след това те спечелиха и за “най-добра рап песен.” Killer Mike също така взе награда за най-добър рап албум за “Майкъл”, като се радваше: “It is a sweep! Това е победа!”

Били Джоел беше както предпоследното, така и последното изпълнение за вечерта. Първо той представи новата си песен “Turn the Lights Back on” — първата си нова музика от десетилетия — на живо на сцената на Грами. След това, след като бе обявен албумът на годината, той се завърна на сцената с класиката си от 1980 г. “You May Be Right.”

Добре дошла изненада беше включването на Селин Дион, която връчи на Суифт трофея ѝ за запис. “Когато казвам, че съм щастлива, че съм тук, наистина го мисля от сърце,”каза тя на публиката. През 2022 г. Дион разкри, че е диагностицирана с рядко неврологично заболяване, наречено синдром на скованото лице, което причинява спазми, влияещи на способността ѝ да ходи и да пее.

