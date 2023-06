Да си татуираш шедьовър на Рембранд в дома на художника

"От високото към ниското" - така холандският татуист Хенк Шифмакер описва последния си проект - татуировки на произведения на Рембранд ван Рейн върху кожата на посетителите в сградата, която някога е била дом на майстора от Златния век.

Татуистите са се разположили в музея "Къщата на Рембранд" в Амстердам, като привличат посетители, които искат да получат изображения или скици на най-емблематичните творби на холандския художник, изписани с мастило върху кожата им, предава euronews.com

Събитието е наречено "Рембранд за бедни", а цената на татуировките варира между 100 и 250 евро.

High art becomes body art as visitors to Amsterdam’s Rembrandt House Museum get inked – Winnipeg Free Presshttps://t.co/fGLLqz9tx6 — Jaun News Usa (@jaunnewsusa) June 19, 2023

"Това е съпоставяне, скок от високото към ниското", казва той. "И е чудесно, че тези два свята могат да се посещават един друг. Всъщност това е един свят, защото става дума за изкуство."

Шифмахер и колегите му са адаптирали някои от прочутите скици на Рембранд, за да ги направят подходящи за татуиране - направили са линиите по-тънки, така че да не се срастват с напредване на възрастта на татуировката.

Andy Vermaut shares:Amsterdam's Rembrandt House Museum transforms into tattoo parlour: “Highbrow to lowbrow” is how Dutch tattoo artist Henk Schiffmaker describes his latest project - inking sketches by Rembrandt van Rijn onto the skin of… Thank you. https://t.co/nb9XSnVI6p pic.twitter.com/lEokL67qc3 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) June 20, 2023

Директорът на музея Милу Халбесма заяви, че това е начин да се привлекат нови посетители в историческата къща.

"Мисля, че това е много добър съвременен начин да имате свой собствен Рембранд", разкри тя.

Всички резервации в едноседмичното изнесено студио бяха запълнени само за 15 минути, въпреки че са възможни и ежедневни посещения.

“Highbrow to lowbrow” is how a famous Dutch tattoo artist describes his latest project of inking sketches by Rembrandt onto the skin of visitors to The Rembrandt House Museum, once home to the Golden Age master. https://t.co/3S9eK6MkCY — The Associated Press (@AP) June 19, 2023