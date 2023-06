„Десет малки негърчета” на Агата Кристи - с ново име в България

Любимият на мнозина роман на Агата Кристи "Десет малки негърчета", вече няма да се среща на книжния пазар с това име. Така че трябва да бъдете подготвени, ако желаете да се сдобието с криминалето - не го търсете със старото име, а с новото, което ще е "Те бяха десет".



В романа се разказва за десет души, които пристигат в имение на необитаем остров, поканени от неизвестен за тях домакин. Те не се познават и изглежда нямат нищо общо помежду си. В първата им нощ в имението един тях е отровен. Останалите откриват, че не могат да напуснат острова и напрежението се покачва.



Романът оригинално е издаден първо във Великобритания под името "Десет малки негърчета“ през 1939. Всички препратки към "индианци“ в историята оригинално са "негри“: по този начин е наречен и "Негърския остров“, а не "Индиански остров“. Британските издания продължават да използват оригиналното заглавие до 1980 година. Алтернативното заглавие "And Then There Were None" (б.р - И никой не остана“ ) се появява за пръв път през 1985 година.



Въпреки фактът че заглавието на романът е било променено, в много страни книгата е известна под заглавието "Десет малки негърчета“, пише агенция "Фокус".

