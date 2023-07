Васил Петров с лятно турне „Световни хитове в симфоничен джаз“

След премиерата в Пловдив и с разпродадена зала дни преди концерта, Васил Петров тръгва на турне с новата си програма „Световни хитове в симфоничен джаз“.



Концертите „ Световните хитове в симфоничен джаз“ стартират на 11 август на открита сцена в Двореца Балчик, следва Черноморец на 14 август, на 15 август в Поморие, 16 август в Бургас в двора на културния дом НХК и на 17 август е в Несебър в Културен център Артиум.

Заедно с него са Врачанска филхармония с маестро Христо Павлов и изключителните музиканти - Йордан Тоновски (пиано), Кристиан Желев (ударни), Христо Минчев(бас), с които вече четвърта година си партнира.



Емблемата на българския джаз ще представи концертна програма от световни хитове, евъргрийни, откъси от мюзикъли превърнали се в световни джаз стандарти, филмови теми, както и класика. Проекта „Световни хитове в симфоничен джаз“ съчетава суингиращата енергия на джаз групата с изисканото и романтично звучене на големия оркестър. Песните са аранжирани за филхармония с леки джаз нюанси, ще има и неочаквани импровизации. Специален гост солист в програмата са младата певица и пианистка Валерия Стоянова, с която ще направят дуетни изпълнения. Втори гост солист е виртуозната цигуларка Зорница Иларионова, с която ще направят също дуетни изпълнения, както и тя ще се представи с филмови теми наградени с Оскар и класика.

В нов прочит на Васил Петров ще звучат Bésame Mucho, Soldier of fortune, Caravan, I was made for loving you, Yesterday, My Way, неговия хит Подслон в дъжда и други.