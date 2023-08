Васил Петров пред ФАКТИ: Трябва повече вкус за хубавото и талантливо изкуство (ВИДЕО)

Емблемата на българския джаз започна мощно турнето си с концерта „Световни хитове в симфоничен джаз“ на откритата сцена до Двореца Балчик с темата Stardust. За турнето и предстоящите концерти поговорих с Васил Петров.

-Васил, започна дългоочакваното ви лятно турне из страната. Как мина концертът „Световни хитове в симфоничен джаз“ на откритата сцена до Двореца Балчик ?

- Слава Богу с летящ старт започнахме това турне. Благодарен съм на хората в Балчик и Черноморец, където концертите преминаха, без да преувеличавам, с изключителен успех. Особенно в Балчик, целият плаж под Двореца Балчик и съседните заведения.

- Интерпретации на кои творби са включени в програмата ви?

- Това са теми на Бийтълс, като Something, Michelle, Yesterday, Smile на Чарлс Чаплин, The Girl from Ipanema на Антонио Карлос Жобим, рок баладата Soldier of fortune на Блек Мор/ Ковърдейл, филмови теми Love Story на Франсис Лей, по хита на Франки Вали Can`t take my eyes of you, темата Ol man river от мюзикъла на Джеръм Кърн, New York, N.Y. на Джон Кендър и Фред Еп и други. Имаме още теми на Джон Уилямс, като Списъка на Шиндлер, Караван на Хуан Тизол и Дюк Елингтън и „Бохемска рапсодия“ на Киун и други. Пресъздаваме ги в различна версия с джаз нюанс и разгърнати с мащабния звук на симфоничен оркестър.

- Според вас българската публика обича ли джаз и блус?

- Напоследък изключително много се увеличава аудиторията на слушащите джаз и блус, което много ме радва.

- На кои творби зрителя реагира най-емоционално?

- Почти на всички, но най-вече на Ol man river, на Ню Йорк, N.Y. , Love Story на Мишел Льогран, Yesterday на Бийтълс, Besame mucho на Веласкес, на Caravan на Дюк Елгинтън. Виртуозните изпълненията на Зорница Иларионова на Списъка на Шиндлер, както и на „Медитация“ от операта на Масне бележи също огромен успех, докосва сърцата на хората и ги вълнува по невероятен начин. Публиката е във възторг от изпълнението на Валерия Стоянова на Бохемска рапсодия на Куин. Програмата е много разнообразна и обхваща различни стилове и в същото време се харесва от всички, което означава, че сме постигнали целта си. Да радваме публиката от различни поколения.

- А вие коя творба изпълнявате с най-много емоция и сантимент?

- Не си ограничавам емоциите за нито една творба. Когато пея се старая да преживявам съдържанието на текста. С маестро Христо Павлов селектирахме програмата много внимателно, избрах любими песни, които исках да направя в своя версия, разбира се присъстват и теми, които са част от репертоара ми от години, като My Way. Песни, които имат благодатна почва за различна интерпретация. Врачанските симфоници и джаз музикантите - Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас), Кристиан Желев (ударни) също подхождат с много чувство и специално отношение към програмата, което също ми повлиява, за още по-дълбоко представяне на музиката.

- С вас в концертите ви участва и 15-годишната певица Валерия Стоянова. Представете я подробно за нашите читатели? Как я открихте? Защо се спряхте точно на нея? С какво ви впечатли?

- Срещнах я когато беше едва на 9 години и ме впечатли с таланта си. Тогава я поканих на спектакъла ми Синатра: Вегас в зала 1 на НДК. Истински фурор предизвика дуетът ми с нея на класиката "Something stupid", а соловото ѝ изпълнение - парчето "Love on top" на Beyonce, вдигна на крака гостите в залата, които останаха очаровани от нейните вокални възможности и акомпанимента ѝ на пиано. Следваща година отново я поканих във втората част на проекта „Синатра: Вегас“ отново в НДК зала 1, където пя в дует с Брус Джонсън (САЩ) и успехът беше същият. Продължих да следя нейното развитие, както и да участва в мои проекти, най-вече звукозапис. Записахме заедно едно мое Коледно парче по текст на Архимандрит Серафим – ЗИМА. Сега вече, като по-голяма сериозно застъпила джаз пианото се изявява и в двете сфери, и като певица и като пианист.

- Концертите ви „Световните хитове в симфоничен джаз“ продължават. Къде и кога?

- Правим това интервю с вас на един велик християнски празник - Успение Богородично, където в град Поморие е концертът ми в "Читалище Просвета 1888", поради силният вятър. Днес, на 16 август, сме в Бургас на открита сцена във вътрешния двор на НХК. Ще го превърнем в открит джаз клуб с бар с напитки. Концертът е от 20:00ч. Надявам се времето да е с нас. В Несебър сме на 17 август в Артиум център от 20:00ч. и на 2 септември сме на открита сцена на хълм „Света Петка“ в с.Чавдар. Събитието там е от 19:00.ч.

- Ще има ли изненади?

- Ще има, те се случват спонтанно. Това е красотата на този вид музика - джаза.

- Какво ще пожелаете на всички в остатъка от лятото?

- Бих искал да им честитя благодатния християнски празник Успение на Света Богородица. Нека Пресветата Божия Майка да е на помощ на всички и да ги благослови със здраве, дълголетие, успехи и вкус за хубавото и талантливо изкуство. И разбира се, хубаво лято.

Интервю на Оля АЛ-АХМЕД