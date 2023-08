На 72 почина китаристът Бърни Марсдън ВИДЕО

В четвъртък, 24 август, светът на рока изгуби един от значимите китаристи на 70-те и 80-те - Бърни Марсдън, известен най-вече с работата си с групата Whitesnake.

"От името на семейството му с дълбока тъга съобщаваме смъртта на Бърни Марсдън. Бърни почина мирно в четвъртък вечерта, заобиколен от съпругата си Фран и дъщерите им Шарлот и Оливия. Бърни не изгуби страстта си към музиката, създаването и записването на нови песни до края си", се казва в официалния профил на музиканта във Фейсбук

Бърнард Джон Марсдън е роден на 7 май 1951 г. Той е автор или написва заедно с Дейвид Ковърдейл някои от най-успешните песни на Whitesnake като "Fool for Your Loving", "Walking in the Shadow of the Blues", "She's A Woman" , "Lovehunter", "Trouble", "Child of Babylon", "Rough and Ready" и тоталният хит "Here I Go Again".