Дожа Кат с нов албум през септември

27-годишната звезда се включи в Instagram, за да разкрие обложката на албума, който ще последва "Planet Her" от 2021 г., която представлява червена тарантула.

Това лято Дожа издаде синглите "Attention" и viral сензацията "Paint The Town Red", въпреки че наскоро звездата се зарече да спре да прави "вкусна, пазарна и продаваема" музика."

Изпълнителката на хита "Say So" твърди, че цялата ѝ бъдеща музика ще бъде "автентична", след като е насочила целия "гняв", който изпитва към музикалната индустрия, в еклектичен албум, който преплита „рап, соул и R'n'B музика с джаз".

В интервюто за корицата на списание V, на което звездата показа зърното си в мрежест топ, тя каза: "През цялата си кариера съм изпадала в припадъци, защото съм правила музика, която не ми е позволявала да се освободя психически."

"Правех музика, която е приемлива, пазарна и продаваема, което ми позволи да бъда там, където съм сега."

"Тези предстоящи проекти ще бъдат много различни в сравнение с всичко, което съм правила, и това ме вълнува.

"Не ме интересува дали хората не са."

Дожа допълва: "Аз съм правила поп музика. В момента правя рап, соул и R'n'B музика с джаз елементи".

Певицата и рапърка по-рано призна, че последните ѝ два албума са били "парични хватки".

Хитмейкърката на "Kiss Me More" - за която е известно, че може да се откаже от изявленията си в социалните мрежи - каза на милионите си последователи, че няма да издава "посредствен поп", и заяви, че "Planet Her" и "Hot Pink" от 2019 г. са били само за печелене на купища пари.

Тя също така се върна назад от предишен пост, в който обяви, че новият ѝ албум ще се казва "Hellmouth".

Тя написа в Туитър: "Planet Her" и "Hot Pink" бяха парични хватки и вие се хванахте на това. сега мога да изчезна някъде и да галя трева с любимите си хора на остров, докато вие плачете за посредствен поп"

Тя добави: "Албумът не се казва и hEllMoUth, а се нарича "First of All" и да, точно в момента обявявам заглавието му."

Заглавието обаче все още не е потвърдено.

Дожа, чието истинско име е Амала Ратна Зандиле Дламини, преди това се закани с напълно различен проект, като сподели пред Variety: "Искам да изследвам пънка. Но не поп-пънк. Имам чувството, че в момента имаме достатъчно поп-пънк изпълнители. И ако трябва да има още, то нека има още, но не мисля, че аз съм тази, която ще го направи.

"Искам да изследвам повече суровия, нефилтриран, хардкор пънк. Това е просто нещо, което правя за мое лично забавление - да събера няколко барабанисти и китаристи. И дори не знам дали това ще успее да излезе навън."