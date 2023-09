Мюзикълът „Бодигард“ с Орлин Горанов ще има премиера в НДК през ноември

Мюзикълът „Бодигард“ – носител на множество международни награди, ще има своята софийска премиера на 11 ноември в Зала 1 на НДК. Лицензът за българската продукция – сценична адаптация на легендарния филм с Уитни Хюстън и Кевин Костнър, е на Държавна опера – Варна, която е изпълнила всички строги критерии и изисквания на праводържателя, за да постави творбата у нас. Режисьор на спектакъла е Борис Панкин, диригент е Страцимир Павлов, а хореограф – Анастасия Неделчева, пише segabg.com.

Сюжетът на спектакъла следва плътно сценария на Лорънс Каздън за филма „Бодигард“ от 1992 г. Франк Фармър – бивш агент на Сикрет Сървиз (Кевин Костнър), охранявал първите мъже в Белия дом, е нает за личен телохранител на суперзвездата Рейчъл Марон – певица и актриса, номинарана за „Оскар“ в категорията за водеща женска роля (Уитни Хюстън). Рейчъл получава поредица от смъртни заплахи от неизвестен преследвач. Тя се отнася враждебно към появата на Франк в живота ѝ, но с времето той печели доверието на сина и на сестрата на Рейчъл – Ники Марон (Мишел Ламар Ричардс), която е очарована от него.

В ролята на Рейчъл Марон на 11 ноември ще гледаме британска мюзикълна актриса от Уест Енд – Манал Ел Фейтури, което се случва за първи път в историята на мюзикъла в България. С превъплъщението си в тайния агент Франк Фармър любимият на поколения меломани у нас Орлин Горанов ще разкрие още едно свое лице. Певицата Нора Караиванова, на която е отредена ролята на Ники Марон, също впечатлява с майсторска актьорска игра и музикални изпълнения от световна класа.

Държавна опера – Варна, обяви кастинг за актриси и актьори за ролите в мюзикъла „Бодигард“, който на нейна сцена пръв в България ще постави режисьорът Борис Панкин. Той ще се проведе на 21-ви (10-18 ч. и 22 януари (10-15 ч. в главната репетиционна зала.

„Брилянтен, спиращ дъха романтичен трилър“, така навремето вестник „Таймс“ описва филма „Бодигард“, който включва цял списък с музикални хитове. Сред тях са Queen of the Night, One Moment in Time, Saving All My Love, Run to You, I Have Nothing, Greatest Love of All, I Wanna Dance With Somebody и смятаната за една от най-великите песни на всички времена – I Will Always Love You. Едноименният албум на Уитни Хюстън – „Бодигард“, е удостоен с награда „Грами“. Това е и най-продаваният филмов саундтрак по света. След премиерата на мюзикъла през 2012 г. в Лондон, той е поставян в САЩ, Италия, Австралия, Германия, Южна Корея, Австрия, а в момента отново се играе в Англия и Германия. Навсякъде се поставя на националния език на страната, а песните са запазени в оригиналния английски език. В целия свят „Бодигард“ е посрещан с овации, възторжени рецензии и до днес не спира да напомня за огромния талант на Уитни Хюстън и славата на едноименния филм.

Билетите за „Бодигард“ вече са в продажба на цени от 30 до 70 лева.