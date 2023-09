Postmodern Jukebox преминават отново през България

Те са цветни, жизнерадостни, изумителни музиканти. Продават турнетата си на три континента и музиката им достига до десетки милиона фенове в мрежата по цял свят. Американската поп-джаз сензация на гениалния Скот Брадли Postmodern Jukebox ще премине отново през България с турнето си Life In The Past Lane Tour. Концертът им е на 20 октомври 2023г, в София, зала 1 на НДК.

Турнето Life In The Past Lane Tour е празненство на най-великите музикални жанрове на 20-и век, представени в разпознаваеми съвременни хитове, но пипнати с елегантната „винтидж” патина на Postmodern Jukebox.

Както винаги Postmodetn Jukebox ще избухнат на сцената в състав от най-добрите съвременни вокалисти, инструменталисти и степ таньори и ще представят първокласно, стилно и запомнящо се музикално преживяване, каквото неведнъж са подарявали на заклетите си български фенове. Изненадващи специални гости, някои от най-големите звезди на формацията, често се присъединяват към основния състав, гарантирайки, че всяка среща на живо с Postmodern е уникално и непредсказуемо музикално събитие.

„Времената се променят и тенденциите идват и си отиват, но като Jaguar XK-Е от 1961 г. класическите звуци от миналото се оценяват само с възрастта. Независимо дали сте любители на винила или на TikTok модата, елате с нас на едно незабравимо пътешествие през 100 години вечна музика”, кани Скот Брадли своята публика.

I Was Made For Lovin' You - Kiss ("Spaghetti Western" Style Cover) ft. Effie Passero

Кои са те?

Историята на Postmodern е като на кино. Зашеметяващ успех от първия запис през 2012г. в малкия апартамент на техния създател и ментор Скот Брадли, пуснат в YouTube, до космическите над 1 милиард гледания към днешна дата, с над 5,8 милиона последователи, над 3 млн. фена във facebook и близо 1 млн. в Spotify. Хиляди напълно разпродадени зали, главоломно растящ брой фенове по цял свят, показват, че идеята да събереш в непрекъснато обновяваща се формация над 100 талантливи вокалисти, инструменталисти и танцьори, е напълно успешна.

Срещата на българската публика с „кралете на винтиджа” е на 20 октомври 2023г. в София, зала 1 на НДК.