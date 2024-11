Музикантът Yanni навърши 70 ВИДЕО

70 години навършва днес музикантът Yanni. Името е сценичният псевдоним на гръцкия композитор, кийбордист, пианист и музикален продуцент Янис Хрисомаалис, роден 14 ноември 1954 в Каламата, Гърция.



Той използва това сценично кратко име още от дете. В основата на музиката му стоят джазът, класическата музика, софт рокът, както и уърлд музиката, които той смесва в предимно инструментални творби. Този жанр не е добре пригоден към комерсиалното поп радио и музикалните телевизионни канали, но Яни пробива в международния пазар, като изнася концерти на паметници със световно значение, както и като заснема клипове, излъчвани по масовите телевизионни канали.



Първият му концертен албум, Live at the Acropolis, издаден през 1994 г., произвежда второто най-добре продавано музикално видео (клип) за всички времена. Други исторически места, където Яни провежда концерти, са Тадж Махал в Индия, Забраненият град в Китай, Бурдж Халифа в ОАЕ, Кремъл в Русия, крепостта „Ел моро“ в Пуерто Рико, древният ливански град Библос, римският театър в Картаген, дворецът Лаксми Вилас в Индия и дори концертната зала „Роял Албърт Хол“ в Лондон.



Най-малко 14 от албумите на Яни стигат до първо място в класацията на списание „Билборд“ за „Топ албум в категория ню ейдж“, а два албума (Dare to Dream и In My Time) са удостоени с номинация за „Грами“. До края на 2011 г. Яни има сумарна концертна посещаемост от над 2 млн. души в повече от 20 страни по цял свят и натрупва над 35 платинени и златни албуми в цял свят. Осъществени са 20 милиона продадени бройки от албумите му. Композициите му често са показвани по комерсиални телевизионни предавания, основно като фон на спортни събития. Има зад гърба си записана филмова музика, както и музика за рекламата на „Бритиш Еъруейс“, която печели награда.



Яни популяризира съчетанието между електронни синтезатори и симфоничен оркестър в пълен състав. Назначава на работа музиканти от различни националности и внася известно количество екзотични инструменти, с които прави музика, наричана еклектичен фюжън от етно звуци. Среща се с хора от различни култури и е наричан „истински световен творец“, а музиката му отразява концепцията „един свят, един народ“.

