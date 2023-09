Стотици украинци протестираха срещу Анна Нетребко в Германия (СНИМКИ)

На 15 септември в Берлин се проведе протестна акция преди първата изява на Анна Нетребко в Берлинската опера, предава в. Сега.

Няколко стотин украинци, загърнати в националното знаме, бяха застанали пред входа на операта с плакати, на които бяха изписани различни лозунги срещу певицата, която не се свенеше да изяви своята подкрепа към Путин и действията на Кремъл. Снощи Нетребко имаше дебют в Берлинската държавна опера в операта "Макбет". Протестиращите скандираха "No Netrebko", "Без овации за пропагандата", "Срам за Нетребко", "Русия - държава-терорист" и също така "Слава на Украйна! Слава на героите".

