Изкуственият интелект, художникът и новото изкуство

Взаимодействието между изкуството и изкуствения интелект (ИИ) продължава да бъде обект на разгорещени дискусии и през изтичащата 2023 г. Публичното пускане в действие на Chat-GPT в края на 2022 г. предизвика моментално широко възприемане на технологиите, управлявани от ИИ, както и на популярни инструменти за генериране на текст към изображение. С това и тръгнаха и дебатите относно правата на творците в новата реалност. Напоследък медийните истории и правните решения са склонни да дефинират изкуството на изкуствения интелект като нещо напълно различно от създаденото от човека. Те изрично подчертават и заплахата, която тази технология представлява за развитието на художниците. Въпреки това редица съвременни артисти като колектива Obvious, Тревър Паглен и Хито Стейерл включват изкуствения интелект в своите творчески процеси, за да са в крак както с технологията, така и с начина, по който тя може да трансформира възприятията и нормите в обществото.

В групата на експериментаторите особено ярко е присъствието на Obvious Collective, трио от френски изследователи и художници. През 2018 г. Obvious беше в центъра на медийните заглавия, когато техният генериран от изкуствен интелект портрет на Едмонд дьо Белами донесе неочаквани 432 500 долара на търг на Christie’s, надхвърляйки приблизителния ценови диапазон от 7 000 до 10 000 долара. Създаден с помощта на Generative Adversarial Networks (GANs), портретът е подготвен върху набор от данни на исторически произведения на европейската портретна традиция. След това произведението е отпечатано, рамкирано и интригуващо подписано с част от самия алгоритъм на GAN. Картината на Obvious е елемент от хумористична поредица на генерирани от ИИ генеалогични портрети и на други членове на фиктивното аристократично семейство Белами и всъщност показва красноречиво резултата от прилагането на днешните инструменти за създаване на алгоритмични изображения.

На фона на новаторските усилия не закъсняват и съдебните дела. През август 2023 г. Окръжният съд на САЩ във Вашингтон постановява, че произведение на визуалното изкуство, генерирано изцяло от изкуствен интелект, не може да бъде защитено с авторски права съгласно американското законодателство. Делото е възбудено от компютърния учен Стивън Талер, който търси защита на авторските права за A Recent Entrance to Paradise, произведение, което той твърди, че е създадено от неговата алгоритмична система DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience/Устройство за автономно стартиране на Unified Sentience). Съдия Берил Хауъл отхвърля аргументите на Талер, отстоявайки дългогодишната практика на Службата за авторско право на САЩ, а именно, че само произведения, създадени от човека, могат да бъдат защитени с авторски права.

През януари 2023 г. трима художници завеждат дело срещу Midjourney Inc, DeviantArt Inc и Stability A.I. Ltd. за нарушаване на авторските права на милиони техни колеги. Значителна част от данните за обучение, използвани от ответниците и по-специално наборът от данни LAION-Aesthetics включва изображения от сайтове за стокови снимки, платформи за потребителско съдържание и дори портфолио на артисти. Художниците твърдят, че тези алгоритмични платформи са били частично обучени върху техните защитени с авторски права изображения без разрешение, което е пример за нарушаване на авторски права.Има и съдебно дело срещу Stability A.I. Ltd., заведено от Getty Images, за използване на негови изображения в техните данни за обучение.

Стана известно, че като авангард на визуалните изкуства списание Beautiful Bizarre е взело решение да не подкрепя и насърчава изкуствения интелект. „Прочетохме много по тази тема и изслушахме мненията на много хора на изкуството. Вярваме, че сме взели правилното решение в подкрепа на нашата общност. AI Art или изкуството на ИИ отнема работни места от художници, дизайнери, илюстратори и използва работата им без тяхно съгласие или компенсация, за да създаде това, което нарича „ново произведение“. В допълнение обезценява годините практика, уникалната визия, уменията и опита, за които човешките творци работят усилено“ се казва в обръщението на редакцията.В резултат на тази твърда позиция списанието и различните му проекти няма да публикуват/споделят изкуство, сътворено от ИИ, в своите социални медии, няма да го популяризират или рекламират чрез никоя от своите платформи и няма да приемат произведения, създадени от изкуствен интелект като награди в своите конкурси.

На фона на противоречивата практика творбите, генерирани от ИИ, напомнят, че „изкуството с изкуствен интелект“ не трябва да изтрива от съзнанието на публиката човека художник. Те също така подсказват че днес художниците може да прилагат нови инструменти, за да създават произведения, които да се вписват успешно в съвременната медийна реалност, където технологията на алгоритмите е повсеместна.