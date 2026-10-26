На 26 октомври 1957 г. умира Никос Казандзакис.
На гроба на писателя стои голям дървен кръст със следната епитафия:
„Не се надявам на нищо, не се страхувам от нищо. Аз съм свободен.“
Той е роден на 18 февруари 1883 г. в Ираклион, Крит.
Той е сред най-талантливите гръцки писатели. Автор е на есета, новели, поеми, трагедии, пътеводители и преводи на класически произведения като „Божествена комедия“ на Данте и „Фауст“ на Гьоте. Както своя герой Одисей, Казандзакис прекарва по-голямата част от артистичния си живот извън Гърция – изключение правят годините на Втората световна война. Някои от произведенията му са свързани с историята и културата на неговата родина и с мистичната връзка между Бога и човека.
През 1957 г. Казандзакис не спечелва Нобелова награда заради един - единствен глас – печели я френският писател Албер Камю.
Баща му е Михалис Казандзакис, фермер и търговец на фураж, а майка му се казва Мария. След Критското въстание семейството бяга в Пирея, където намира убежище за 6 месеца. На шестгодишна възраст Казандзакис вече е принуден да води живот на бежанец.
Писателят е отгледан сред селяни и въпреки че напуска Крит много млад, в своите произведения той често се връща към бащината си земя.
Посещава Францисканското училище на Свещеният кръст в Наксос, където научава френски и италиански. След възстановяването на мира през 1899 г., Казандзакис се връща в родния си град и завършва гимназия в Ираклион (1899 – 1902).
През есента на 1902 г. заминава за Атина, където се записва да следва право. Учи 4 години в Атинския университет, където през 1906 г. завършва като доктор по право. Първата му книга „Драконът и лилията“ е публикувана също през 1906 г.
През октомври 1907 г. Казандзакис заминава за Париж, където продължава юридическото си образование, а до 1909 г. следва и философия в известния Колеж дьо Франс в Париж при Анри Бергсон. Тук младият автор развива и задълбочава ницшеанските си възгледи. През периода 1910 – 1930 г. пише пиеси, стихове и пътеводители. Пътува често до Китай, Япония, Русия, Англия и Испания. Първият роман на Казандзакис „Тода-Раба“ е публикуван на френски, когато той е 51-годишен.
Писателят прекарва много време работейки в обществения сектор. През 1919 г. става директор на гръцкото министерство на социалните грижи. Подава оставка от поста през 1927 г. Въпреки че никога не е бил член на комунистическата партия, през младостта си Казандзакис симпатизира на левите идеи, дори е удостоен с Ленинска награда за мир. Но след тригодишно пътуване в Съветския съюз се разочарова от болшевишките идеи.
Преди Втората световна война Казандзакис се установява на о. Егина, а през 1948 г. се премества в Антиб, Южна Франция. След войната работи като министър в гръцкото правителство на Егина, а през периода 1947 – 1948 г. работи за ЮНЕСКО.
Умира от левкемия на 26 октомври 1957 г. във Фрайбург, Германия. Тялото му е транспортирано по земя от Фрайбург до Атина, а след това по въздух от Атина до Ираклион, където е погребано в катедралата „Св. Мина“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитровден е!
Коментиран от #6, #18
03:32 26.10.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 зоро
03:16 26.10.2024
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Българин
Коментиран от #13, #15
03:29 26.10.2024
8 Наблюдател
Зорбас въздъхна.
O
— Ако съществува ад, ще отида в ада, и то по тая причина. Не защото съм крал, убивал, изневерявал, не, не! Това не е нищо, Господ прощава тези неща. Ала ще отида в ада, защото онази нощ една жена ме очакваше в леглото си, а аз не отидох…
Алексис Зорбас
06:56 26.10.2024
9 Наблюдател
"Христос отново разпнат"
06:58 26.10.2024
10 Гост
08:16 26.10.2024
11 Валентин
Стига вече сте се прекланяли пред народи, които не просто с нищо не ни превъзхождат, а ни презират!
Коментиран от #12
08:31 26.10.2024
12 Само питам
До коментар #11 от "Валентин":А в Русия, пред която се прекланяш дали пишат за българските писатели?
08:43 26.10.2024
13 Булба67
До коментар #7 от "Българин":,,Зорба гърка" Велик Андарт - цял ден клал български жени и деца и палил къщи и училища , а вечерта узаки и сиртаки!!!!! Това наистина е Велико
11:53 26.10.2024
14 бай Даньо
19:03 26.10.2024
15 кoмуниcтът трeтo пoкoлeниe
До коментар #7 от "Българин":Имаш четка, имаш цветове – нарисувай си рай. Никос Казандзакис
11:30 28.10.2024
16 Стършел
Коментиран от #17
16:00 27.10.2025
17 бай Даньо
До коментар #16 от "Стършел":Уж времената други а гърците пак ни презират докато наш Ганчо си оставя трудно изкараните пари по гръцките чукари лятос , че и не спира да хвали мaлaka ...
18:15 27.10.2025
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Димитровден е!":КАЗВА СЕ
ГОСПОД ГО Е ПОВИКАЛ БАЙ НИКОС
НА ГОЛЯМ ПРАЗНИК
СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИЯ ЧУДОТВОРЕЦ
03:41 26.10.2026
19 българина
04:15 26.10.2026