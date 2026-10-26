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26 октомври 1957 г. Умира Никос Казандзакис

26 октомври 1957 г. Умира Никос Казандзакис

26 Октомври, 2026 03:13 515 19

  • никос казандзакис-
  • гърция-
  • писател

Той е сред най-талантливите гръцки писатели

26 октомври 1957 г. Умира Никос Казандзакис - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 26 октомври 1957 г. умира Никос Казандзакис.

На гроба на писателя стои голям дървен кръст със следната епитафия:

Не се надявам на нищо, не се страхувам от нищо. Аз съм свободен.“

Той е роден на 18 февруари 1883 г. в Ираклион, Крит.

Той е сред най-талантливите гръцки писатели. Автор е на есета, новели, поеми, трагедии, пътеводители и преводи на класически произведения като „Божествена комедия“ на Данте и „Фауст“ на Гьоте. Както своя герой Одисей, Казандзакис прекарва по-голямата част от артистичния си живот извън Гърция – изключение правят годините на Втората световна война. Някои от произведенията му са свързани с историята и културата на неговата родина и с мистичната връзка между Бога и човека.

През 1957 г. Казандзакис не спечелва Нобелова награда заради един - единствен глас – печели я френският писател Албер Камю.

26 октомври 1957 г. Умира Никос Казандзакис
Снимка: Архив

Баща му е Михалис Казандзакис, фермер и търговец на фураж, а майка му се казва Мария. След Критското въстание семейството бяга в Пирея, където намира убежище за 6 месеца. На шестгодишна възраст Казандзакис вече е принуден да води живот на бежанец.

Писателят е отгледан сред селяни и въпреки че напуска Крит много млад, в своите произведения той често се връща към бащината си земя.

Посещава Францисканското училище на Свещеният кръст в Наксос, където научава френски и италиански. След възстановяването на мира през 1899 г., Казандзакис се връща в родния си град и завършва гимназия в Ираклион (1899 – 1902).

През есента на 1902 г. заминава за Атина, където се записва да следва право. Учи 4 години в Атинския университет, където през 1906 г. завършва като доктор по право. Първата му книга „Драконът и лилията“ е публикувана също през 1906 г.

През октомври 1907 г. Казандзакис заминава за Париж, където продължава юридическото си образование, а до 1909 г. следва и философия в известния Колеж дьо Франс в Париж при Анри Бергсон. Тук младият автор развива и задълбочава ницшеанските си възгледи. През периода 1910 – 1930 г. пише пиеси, стихове и пътеводители. Пътува често до Китай, Япония, Русия, Англия и Испания. Първият роман на Казандзакис „Тода-Раба“ е публикуван на френски, когато той е 51-годишен.

Писателят прекарва много време работейки в обществения сектор. През 1919 г. става директор на гръцкото министерство на социалните грижи. Подава оставка от поста през 1927 г. Въпреки че никога не е бил член на комунистическата партия, през младостта си Казандзакис симпатизира на левите идеи, дори е удостоен с Ленинска награда за мир. Но след тригодишно пътуване в Съветския съюз се разочарова от болшевишките идеи.

Преди Втората световна война Казандзакис се установява на о. Егина, а през 1948 г. се премества в Антиб, Южна Франция. След войната работи като министър в гръцкото правителство на Егина, а през периода 1947 – 1948 г. работи за ЮНЕСКО.

Умира от левкемия на 26 октомври 1957 г. във Фрайбург, Германия. Тялото му е транспортирано по земя от Фрайбург до Атина, а след това по въздух от Атина до Ираклион, където е погребано в катедралата „Св. Мина“.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитровден е!

    20 25 Отговор
    Мърльовци, това е акцента днес! На именниците, честито!

    Коментиран от #6, #18

    03:32 26.10.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 зоро

    4 20 Отговор
    "Акцентът" е че израел запука иран, ирак и сирия.

    03:16 26.10.2024

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    31 7 Отговор
    Велик Писател Поклон

    Коментиран от #13, #15

    03:29 26.10.2024

  • 8 Наблюдател

    25 2 Отговор
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    Алексис Зорбас

    06:56 26.10.2024

  • 9 Наблюдател

    17 2 Отговор
    Аферим на господа, че е направил лозята и гроздето; аферим и на човека, че му сече пипето, та е взел да мачка гроздето и да вади вино… Да пием още по една!

    "Христос отново разпнат"

    06:58 26.10.2024

  • 10 Гост

    20 2 Отговор
    Чета някави шантави коментари и нищо за статията и писателя .

    08:16 26.10.2024

  • 11 Валентин

    11 25 Отговор
    В Гърция дали пишат за нашите писатели?
    Стига вече сте се прекланяли пред народи, които не просто с нищо не ни превъзхождат, а ни презират!

    Коментиран от #12

    08:31 26.10.2024

  • 12 Само питам

    14 24 Отговор

    До коментар #11 от "Валентин":

    А в Русия, пред която се прекланяш дали пишат за българските писатели?

    08:43 26.10.2024

  • 13 Булба67

    9 14 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    ,,Зорба гърка" Велик Андарт - цял ден клал български жени и деца и палил къщи и училища , а вечерта узаки и сиртаки!!!!! Това наистина е Велико

    11:53 26.10.2024

  • 14 бай Даньо

    13 1 Отговор
    Зорба плаче тъжно че го изоставила гръцката държава без пенсия а той изпълнявал патриотичния си дълг рязал български уши и ги низал на гердани.... и без срам ги пишат тия работи "великите" гръцки писатели ...Ганчоооооо

    19:03 26.10.2024

  • 15 кoмуниcтът трeтo пoкoлeниe

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Имаш четка, имаш цветове – нарисувай си рай. Никос Казандзакис

    11:30 28.10.2024

  • 16 Стършел

    4 2 Отговор
    Който не е чел нещо от Казандзакис е загубил много! " Алексис Зорбас", "Христос отново разпнат" - четат се на един дъх. И за тези, които пишат за клането на българи - и ние не сме прощавали! Сега времената са уж други, но Газа и Украйна, пък и на много места по света - пак същите жестокости. За голямо съжаление човечеството не си взима поука от историята!

    Коментиран от #17

    16:00 27.10.2025

  • 17 бай Даньо

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стършел":

    Уж времената други а гърците пак ни презират докато наш Ганчо си оставя трудно изкараните пари по гръцките чукари лятос , че и не спира да хвали мaлaka ...

    18:15 27.10.2025

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитровден е!":

    КАЗВА СЕ
    ГОСПОД ГО Е ПОВИКАЛ БАЙ НИКОС
    НА ГОЛЯМ ПРАЗНИК
    СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИЯ ЧУДОТВОРЕЦ

    03:41 26.10.2026

  • 19 българина

    1 1 Отговор
    Никой не се интересува от тъпите книги на един грък. Гърците ни мразят.

    04:15 26.10.2026