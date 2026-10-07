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В Германия: Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

В Германия: Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

7 Октомври, 2026 12:31 588 22

  • георги господинов-
  • писател-
  • нобелова награда-
  • нобелова награда за литература

Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм

В Германия: Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg
Българският писател Георги Господинов е сред авторите, чиито имена се споменават в международните литературни прогнози преди обявяването на Нобеловата награда за литература за 2026 г. Германският вестник „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ го поставя сред възможните претенденти за най-престижното литературно отличие в света.

Сред останалите имена, откроени от германското издание, са австралийският писател Джералд Мърнейн, румънската писателка Габриела Адамещяну, грузинският автор Ака Морчиладзе, френският писател Мишел Уелбек, ирландският романист Колъм Тойбин и ливанската писателка Хода Баракат.

Това са медийни прогнози, а не официално потвърдени номинации. Шведската академия не публикува имената на кандидатите за Нобеловата награда, а информацията за номинациите остава засекретена за 50 години.

Името на Георги Господинов все по-често присъства в международния литературен разговор след поредица от големи успехи. През 2023 г. романът му „Времеубежище“, преведен на английски от Анджела Родел, спечели Международната награда „Букър“. Това беше първият роман, написан на български език, който печели отличието.

„Времеубежище“ утвърди Георги Господинов като едно от най-разпознаваемите имена на съвременната българска литература извън страната. Творбите му са превеждани на десетки езици, а още преди успеха с „Букър“ италианското издание на романа получи европейската награда „Стрега“. Разказът му „Сляпата Вайша“ пък е в основата на едноименния анимационен филм на Теодор Ушев, номиниран за „Оскар“ през 2017 г.

Сред най-познатите произведения на писателя са още „Естествен роман“, „Физика на тъгата“ и сборниците му с разкази. Международната награда „Букър“ определя Георги Господинов като водещ глас в съвременната световна литература, а произведенията му често разглеждат темите за паметта, времето, носталгията и начина, по който миналото влияе върху настоящето.

Носителят на Нобеловата награда за литература за 2026 г. ще бъде обявен на 8 октомври в Стокхолм. Ако Георги Господинов получи отличието, той ще стане първият български писател, удостоен с Нобелова награда за литература.

През 2025 г. наградата беше присъдена на унгарския писател Ласло Краснахоркаи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сорос

    30 2 Отговор
    Видяхте ли,че и едно кухо магаре мога да ви го предложа за гений и да повярвате че е....

    12:35 07.10.2026

  • 3 О, ужас!

    27 1 Отговор
    Ама нали е правилният човек с "правоверни" ценности

    12:37 07.10.2026

  • 4 жълтопаветник

    10 0 Отговор
    залагам си апартамента за победа на нашия човек, колата вече съм я заложил за победа на умно-красивата ни двойка на изборите

    12:38 07.10.2026

  • 5 уникален отпадък е този

    26 0 Отговор
    така наречен писател

    12:39 07.10.2026

  • 6 Тц, тц, тц!

    28 0 Отговор
    Жорката ще вземе Нобелова награда, без някой да е прочел книгите му! 😂😂😂

    12:40 07.10.2026

  • 7 Хаха

    25 1 Отговор
    Поредния некадърник стипендиант на НПО.

    12:43 07.10.2026

  • 8 Прекалено

    9 1 Отговор
    Но след като соросиидите наредиха за Антон Дончев....

    12:44 07.10.2026

  • 9 МхтоМхто

    17 2 Отговор
    Ако и този спечели Нобел за литература, ще чета само менюто в ресторанта и програмата за телевизията.

    12:47 07.10.2026

  • 10 Политкоректен

    21 1 Отговор
    Сега стана ли ви ясно как се раздават тези награди?

    12:47 07.10.2026

  • 11 Конюнктура

    8 1 Отговор
    Конюнктурата е голяма работа, лобито също

    12:47 07.10.2026

  • 12 Георги

    1 3 Отговор
    утре, адаша ако вземе награда всичко ще е нагласено, а ако не вземе какво е? Честно?

    12:49 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гошо Букъра

    7 1 Отговор
    ще стане Гошо Нобела... Даготу рана макямувш ундата...

    Коментиран от #18

    12:53 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ХА ХА ХА

    6 0 Отговор
    ЦИРК

    13:03 07.10.2026

  • 17 провинциалист

    1 1 Отговор
    еорги Господинов е сред учредителите и изследователите, свързани с дейността и проектите на неофициалния/независимия Институт за изследване на близкото минало. ИИБМ има за цел преодоляване на общото говорене за комунизма чрез сериозни, задълбочени конкретни емпирични изследвания на историята на комунистическата идея в България и на комунистическата власт в определени периоди, при дадени събития, сред различни социални групи и отделни личности. За да се достига до адекватни и убедителни изводи от тези изследвания се осигуряват експерти с висока обща и специална теоретична подготовка и се прилагат подходящите методи на анализ и интерпретация, които са достижение на съвременната историческа наука. Връзката между тези две активности обуславя постигането на резултати, които са предназначени да се превърнат в опора на една перспективна обществена педагогика. Една от основните цели на ИИБМ е публикуването и широкото разпространение на неговите или създадени с негова помощ разнопосочни научни проучвания и изследвания. Установен е специален фонд, който да финансира издаването на книги по различни аспекти от комунистическото минало на България

    13:11 07.10.2026

  • 18 коментар

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гошо Букъра":

    Георги Нобелов Букъров, роден в град Ямбол, но живял от раждането си до 6-тата си година в близкото село Окоп, вероятно това е формирало харкатера му и усещането у хората, че Георги е един селски тарикат, промъкнал се в българската литература, впоследствие и в правилните списъци на наши хора. След Нобел ще чакаме и неговото междупланетно признание.

    13:16 07.10.2026

  • 19 Дано не я спечели тоя пе

    3 0 Отговор
    раст

    13:29 07.10.2026

  • 20 НРБ

    1 0 Отговор
    ето такива цървули подменят историята. А Нобелът отдавна е тиквен медал. Неслучайно 4-ма президенти на световния агресор получиха Нобелови награди за мир

    13:42 07.10.2026

  • 21 Илиева

    0 0 Отговор
    Набеденият гений да се замисли защо не се чете у нас?Това,че има номинация нищо не значи.Ще видите.България и друг път е била сред кандидатите нооооо….И там има политика и господина е за замазване на очите на държавите от тази част на Европа.Това,че той си е повярвал и,че жълтопаветниците го възхваляват нищо не значи,както и те нищо не значат🥴

    13:52 07.10.2026

  • 22 Шопо

    0 0 Отговор
    Ма тия пловдивчани нещо много се напинят, да се не сецнат нещо...

    13:59 07.10.2026