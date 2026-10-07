В Германия: Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Сред останалите имена, откроени от германското издание, са австралийският писател Джералд Мърнейн, румънската писателка Габриела Адамещяну, грузинският автор Ака Морчиладзе, френският писател Мишел Уелбек, ирландският романист Колъм Тойбин и ливанската писателка Хода Баракат.
Това са медийни прогнози, а не официално потвърдени номинации. Шведската академия не публикува имената на кандидатите за Нобеловата награда, а информацията за номинациите остава засекретена за 50 години.
Името на Георги Господинов все по-често присъства в международния литературен разговор след поредица от големи успехи. През 2023 г. романът му „Времеубежище“, преведен на английски от Анджела Родел, спечели Международната награда „Букър“. Това беше първият роман, написан на български език, който печели отличието.
„Времеубежище“ утвърди Георги Господинов като едно от най-разпознаваемите имена на съвременната българска литература извън страната. Творбите му са превеждани на десетки езици, а още преди успеха с „Букър“ италианското издание на романа получи европейската награда „Стрега“. Разказът му „Сляпата Вайша“ пък е в основата на едноименния анимационен филм на Теодор Ушев, номиниран за „Оскар“ през 2017 г.
Сред най-познатите произведения на писателя са още „Естествен роман“, „Физика на тъгата“ и сборниците му с разкази. Международната награда „Букър“ определя Георги Господинов като водещ глас в съвременната световна литература, а произведенията му често разглеждат темите за паметта, времето, носталгията и начина, по който миналото влияе върху настоящето.
Носителят на Нобеловата награда за литература за 2026 г. ще бъде обявен на 8 октомври в Стокхолм. Ако Георги Господинов получи отличието, той ще стане първият български писател, удостоен с Нобелова награда за литература.
През 2025 г. наградата беше присъдена на унгарския писател Ласло Краснахоркаи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сорос
12:35 07.10.2026
3 О, ужас!
12:37 07.10.2026
4 жълтопаветник
12:38 07.10.2026
5 уникален отпадък е този
12:39 07.10.2026
6 Тц, тц, тц!
12:40 07.10.2026
7 Хаха
12:43 07.10.2026
8 Прекалено
12:44 07.10.2026
9 МхтоМхто
12:47 07.10.2026
10 Политкоректен
12:47 07.10.2026
11 Конюнктура
12:47 07.10.2026
12 Георги
12:49 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гошо Букъра
Коментиран от #18
12:53 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ХА ХА ХА
13:03 07.10.2026
17 провинциалист
13:11 07.10.2026
18 коментар
До коментар #14 от "Гошо Букъра":Георги Нобелов Букъров, роден в град Ямбол, но живял от раждането си до 6-тата си година в близкото село Окоп, вероятно това е формирало харкатера му и усещането у хората, че Георги е един селски тарикат, промъкнал се в българската литература, впоследствие и в правилните списъци на наши хора. След Нобел ще чакаме и неговото междупланетно признание.
13:16 07.10.2026
19 Дано не я спечели тоя пе
13:29 07.10.2026
20 НРБ
13:42 07.10.2026
21 Илиева
13:52 07.10.2026
22 Шопо
13:59 07.10.2026