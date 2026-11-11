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205 години от рождението на Фьодор Достоевски: писателят с несравнимо разбиране за човешката душа

205 години от рождението на Фьодор Достоевски: писателят с несравнимо разбиране за човешката душа

11 Ноември, 2026 08:31 649 27

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Библията внася в живота и творчеството му темите за страданието, изкуплението, вярата и моралния избор

205 години от рождението на Фьодор Достоевски: писателят с несравнимо разбиране за човешката душа - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 11 ноември 1821 година в Москва се ражда Фьодор Михайлович Достоевски – писател, чието име се превръща в синоним на дълбочина, психологическа проникновеност и морално изпитание. Днес, 205 години по-късно, неговите произведения не просто се четат – те продължават да разтърсват, да смущават и да задават въпроси, които не остаряват.

Ранните години

Достоевски е второто от седем деца в семейството на военен лекар, работещ в московска болница за бедни. Тази среда на страдание и лишения по-късно ще стане основен мотив в творчеството му. Учи във Военно инженерно училище в Санкт Петербург, но скоро напуска военната кариера, за да се посвети на литературата. Първият му роман „Бедни хора“ (1846) е посрещнат с възторг от критика – Белински го обявява за новото лице на руската проза. Само три години по-късно младият писател е арестуван за участие в интелектуален кръг, обвинен в подривна дейност срещу властта.

205 години от рождението на Фьодор Достоевски: писателят с несравнимо разбиране за човешката душа

На 22 декември 1849 г. Достоевски е изведен на Семьоновския плац за разстрел. В последния момент царят заменя смъртната му присъда с четири години каторга в Сибир, последвани от военна служба. Преживяването оставя незаличим отпечатък върху него. В Сибир му е позволено да притежава само една книга – Библията. По-късно писателят ще казва, че това четиво „спасило душата му“.

От заточението си той се връща пречупен, но преобразен. Темите за страданието, изкуплението, вярата и моралния избор стават централни в творчеството му. В „Записки от мъртвия дом“ описва живота в каторгата с документална сила, превръщайки личната болка в универсален човешки опит.

През 1860-те и 1870-те години създава произведения, които завинаги променят представата за романа. „Престъпление и наказание“ е не просто разказ за убийство, а анализ на идеята, че човек може да бъде „над морала“. „Бесове“ е пророческо предупреждение за разрушителната сила на фанатизма – роман, който поразително предвижда логиката на тоталитарните идеологии. В „Идиот“ героят княз Мишкин е опит за въплъщение на Христовата доброта в свят, който не може да я понесе. „Братя Карамазови“ пък е обобщение на всичко, което писателят е мислил за човека, Бога и свободата – последното му и най-зряло произведение, публикувано малко преди смъртта му през 1881 г.

205 години от рождението на Фьодор Достоевски: писателят с несравнимо разбиране за човешката душа
Снимки: Shutterstock

Достоевски страда от епилепсия – заболяване, което често се проявява по време на писане. Пристъпите му били придружени от състояния на екстатично прозрение, които по собствените му думи били „моменти на съвършено щастие“. Болестта не го спира. Работи при нечовешки условия, често в бедност и с постоянни дългове. Пристрастен е към хазарта и губи големи суми в германските курорти, включително парите за издръжката на семейството си. Именно от отчаяние и под натиск на дълговете написва „Играчът“ – за рекордните 26 дни.

Влияние надхвърлящо литературата

Малко известен факт е, че Достоевски въвежда първите елементи на съвременната психология в литературата. В писмата си говори за „вътрешен човек“, за „подсъзнателен страх“ и „двойственост на волята“ – термини, които десетилетия по-късно ще станат част от речника на психоанализата. Ницше го нарича „единственият психолог, от когото съм се научил“. Фройд посвещава на него студия, в която го определя като „велик художник на несъзнаваното“.

Животът на Достоевски е изпитание до последно. Болен, изтощен, но творчески неудържим, той умира на 9 февруари 1881 г. в Санкт Петербург – само няколко месеца след публикуването на „Братя Карамазови“. Погребението му събира над шестдесет хиляди души – безпрецедентно събитие в Русия по онова време. На гроба му в Александро-Невската лавра е изписан цитат от Евангелието според Йоан: „Ако житното зърно, паднало в земята, не умре, то си остава само; но ако умре, принася много плод.“

Днес, повече от два века след рождението му, Фьодор Достоевски остава не просто класик, а мислител, чието творчество продължава да предизвиква морални и философски дебати. Неговият поглед към човека не остарява, защото не принадлежи на една епоха, а на самата природа на човешката същност – противоречива, уязвима, вечно търсеща смисъл.

В свят, който се движи бързо и често мисли повърхностно, Достоевски остава авторът, който ни напомня, че истинското разбиране на човека минава през страданието и борбите на съвестта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    25 18 Отговор
    Някой знае ли поне един украински писател, учен, цар, какъвто и да е известен украинец от миналото, освен степан бандера?

    Коментиран от #2, #5, #9, #10, #11

    12:34 11.11.2025

  • 2 ...

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Булгаков, Гогол..

    Коментиран от #4, #6, #14, #24

    12:38 11.11.2025

  • 3 Гост

    22 3 Отговор
    В Украйна последно забранено ли е творчеството му? Някой знае ли?

    Коментиран от #8

    12:43 11.11.2025

  • 4 Гогол

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "...":

    Официално се определя за малорус

    12:48 11.11.2025

  • 5 Сила

    12 33 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    На практика 90% от" руските" творци ..... писатели , художници , актьори са украинци или с украински произход ....!!?

    Коментиран от #17, #22

    12:49 11.11.2025

  • 6 Гост

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "...":

    Гогол , живял и творил в Русия , погребан в Новодевическое. Николай Гогол. Миколай или Николай?

    12:53 11.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    17 2 Отговор
    Бойко Борисов:
    "Това ми напомня главния герой в „Братя Карамазови“, който казва: „Неговата шуба ли бяха откраднали, или той беше откраднал шуба, имаше нещо за тоя човек“. Това в момента се случва. И аз съм убеден, че рано или късно истината ще излезе.“
    😀😀
    Това, за шубата,
    ЕСТЕСТВЕНО НЕ Е ОТ ТОЗИ РОМАН,
    ДОРИ НЕ Е ОТ ДОСТОЕВСКИ,
    А САМИЯТ БОРИСОВ
    ЕДВА ЛИ Е ЧЕЛ НЕЩО ОТ ДОСТОЕВСКИ❗
    Ама хубаво залъгва ГЕРБавите ИЛИТЕРАТИ❗

    13:14 11.11.2025

  • 8 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    За Гогол не знам, ако още не е, вероятно престои, за Булгаков обаче е сигурно:

    “Институтът за национална памет на Украйна” призна родения в Киев писател Михаил Булгаков за „украинофоб“ и обяви използването на името му за „пропаганда на руската имперска политика“. В заключението на института се казва, че Михаил Булгаков е „империалист по своя мироглед и пламенен украинофоб“. Институтът съобщава, че „писателят, въпреки годините прекарани в Киев, презираше украинците и тяхната култура, мразеше украинското желание за независимост и се изказваше негативно за формирането на украинската държава и нейните лидери“.
    Според заключението Булгаков „от всички руски писатели от онова време стои най-близо до сегашните идеолози на путинизма и оправданието на Кремъл за етноцида в Украйна“. „В мирогледа си той беше на позицията на руския империализъм, белогвардейството и одобряваше експанзията на руския комунизъм“, смятат експертите на института. В тази връзка институтът заявява, че „обекти (географски обекти, имена на юридически лица, паметници и мемориални знаци), посветени на Булгаков, съдържат символиката на руската имперска политика и по-нататъшното използване на името на Булгаков в наименованията на географски обекти и правни субекти, като в публичното пространство издигнатите паметници и мемориални знаци в негова чест са пропаганда на руската имперска политика.” Според това заключение улиците, кръстени на него, трябва да бъдат преименувани, а паметниците да бъдат

    Коментиран от #15

    13:30 11.11.2025

  • 9 Сандо

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Проблемът не е дали някой писател е украинец,проблемът е в това,че е писал на руски език.Но да се поставя това на обсъждане под статия за титан в литературата,какъвто е ДОСТОЕВСКИ,е доста тъпо.

    15:35 11.11.2025

  • 10 !!!?

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Някой може ли да назове някой руски цар от времето на Киевското княжество...!!!?

    Коментиран от #12, #25

    15:39 11.11.2025

  • 11 Гогол

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    ..... Ае сега. Недей така.

    Коментиран от #26

    15:51 11.11.2025

  • 12 Сандо

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "!!!?":

    По-важно е дали някой може да назове украински.

    17:24 11.11.2025

  • 13 Българин от Русе

    6 8 Отговор
    ДОСТОЕВСКИ Е БИЛ ОТКРОВЕН АНТИСЕМИТ, ПАНСЛАВИСТ, СЧИТАЛ Е ОСТАНАЛИТЕ СЛАВЯНИ И БЪЛГАРИТЕ ЗА ВТОРА КАТЕГОРИЯ ХОРА, КОИТО ТРЯБВА ДА СА ПОД ВЛАСТТА НА ВЕЛИКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО, БИЛ ВЪЗМУТЕН, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛЯНИ В ТУРСКО ЖИВЕЕЛИ ПО- ДОБРЕ ОТ РУСНАЦИТЕ ТОГАВА. ИЗПОВЯДВАЛ Е ВСЪЩНОСТ, ЕДИН ВИД ФАШИЗЪМ. ПО- ХУМАННИ И ОБИЧАЩИ БЪЛГАРИТЕ СА ТУРГЕНЕВ И ТОЛСТОЙ. ГОГОЛ И БУЛГАКОВ СА УКРАИНЦИ. НО УКРАЙНА ТОГАВА Е БИЛА ПОД РУСКО РОБСТВО, МАКАР ДА Е МАЙКАТА НА ДИВАТА ТАТАРСКА РУСИЯ. В ДНЕВНИЦИТЕ НА ДОСТОЕВСКИ ОТКРИВАМЕ, ЧЕ СЪВСЕМ НЕ Е БИЛ ДОБЪР ЧОВЕК. ИЗОБЩО РУСКИТЕ ПИСАТЕЛИ СА БИЛИ СЛУГИ НА ЦАРЕТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПУШКИН, КОЙТО Е ЦЕЛУВАЛ РЪКАТА НА ИМПЕРАТОРА И БИЛ ВЪЗХИТЕН ОТ НЕГОТО "БЛАГОРОДСТВО".

    19:57 11.11.2025

  • 14 бай Даньо

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "...":

    И Гогол и Булгаков са българи. На последния му е написано в името. Ана Ахматова е българка, мисля че Тургенев и Толстой са с български корен също. Дълго е за обяснение но когато пада волжка България , руския цар вижда че е победил една уредена държава с аристократична иерархия, институции и закони решава да използва българските веломожи за да управлява тая грамадна нова държава излязла и от монголско робство в същия момент и им раздава губернии ... Та така на руската аристокрация почти без изключения корените са БЪЛГАРСКИ.

    20:55 11.11.2025

  • 15 бай Даньо

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Ако си чел Майстора и Маргарита щеше да знаеш че освен всичко друго е и критика към комунизма , тя за това и книгата не е издадено приживе за него , чак 70-те... Никъде не се говори за окраинци въпреки че има персонажи от Киев... Не варвам и в други места да става дума за някакви окраинци при Булгаков. Достоевски в братя Карамазови има една страница описание на клането в Батак и се усеща с голяма емпатия към българския народ хеле пък да ни мрази...

    21:00 11.11.2025

  • 16 бай Даньо

    15 2 Отговор
    Ако оставим на страна каква дълбока книга е Братя Карамазови според някой най великата книга изобщо... за себе си открих и други интересни неща . Според мен е първообраза на съвремените холивудски "адвокатски" филми половината е един процес с обрати и неочаквани разкрития , съдебна драма. Другото е че е прототип на книгите на Агата Кристи където се случава убийство и всички са заподозрени ... Достоески трябва да се прочете защото е начало на много неща.

    21:06 11.11.2025

  • 17 ганю

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Екатерина Велика заселва покраинината
    или украината със Руски велможи и интелигентни люде като им раздава земи
    за да не е простотията като на зеления папагал сега.
    анадънмо?

    01:08 17.11.2025

  • 18 Пецата

    1 0 Отговор
    Аз книги вобще не чета разбираш ли и разни драскачи хич не ги знам 🤣

    08:35 11.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Госあ

    2 2 Отговор
    украинските фашисти изгориха и неговите книги!

    08:38 11.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 има такива

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    които са родени у края на Русия, те са си руснаци по държавност.

    09:00 11.11.2026

  • 23 Олга

    3 2 Отговор
    Гений е забранен в европейската скотобаза по етнически признак - бил руснак.

    09:02 11.11.2026

  • 24 двама титани

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "...":

    на руската литература..който е чел нещо от тях няма съмнение за това, че са руснаци..

    09:04 11.11.2026

  • 25 много просто

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "!!!?":

    всички до един.. това че столицата се сменя не променя нито език, нито самосъзнанието, нито държавността..

    09:09 11.11.2026

  • 26 къде е роден

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гогол":

    в Руската Империя, роден език -руски, пише на руски, православен.

    09:17 11.11.2026

  • 27 имееми

    0 0 Отговор
    Поклон пред великия разказвач ! В статията не се акцентира, че централните теми (особено в неговия OPUS MAGNUM, четирите най-дълбоки романа) са Бог и Вярата. Значението на Достоевски е равноапостолско, убеден съм, че с разтърсващото си и талантливо слово (а и с откровената лична изповед за опита си) е обърнал повече хора във Вярата, отколкото е по силите на поколения служители на Църквата.

    09:40 11.11.2026