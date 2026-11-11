205 години от рождението на Фьодор Достоевски: писателят с несравнимо разбиране за човешката душа

На 11 ноември 1821 година в Москва се ражда Фьодор Михайлович Достоевски – писател, чието име се превръща в синоним на дълбочина, психологическа проникновеност и морално изпитание. Днес, 205 години по-късно, неговите произведения не просто се четат – те продължават да разтърсват, да смущават и да задават въпроси, които не остаряват.
Ранните години
Достоевски е второто от седем деца в семейството на военен лекар, работещ в московска болница за бедни. Тази среда на страдание и лишения по-късно ще стане основен мотив в творчеството му. Учи във Военно инженерно училище в Санкт Петербург, но скоро напуска военната кариера, за да се посвети на литературата. Първият му роман „Бедни хора“ (1846) е посрещнат с възторг от критика – Белински го обявява за новото лице на руската проза. Само три години по-късно младият писател е арестуван за участие в интелектуален кръг, обвинен в подривна дейност срещу властта.
На 22 декември 1849 г. Достоевски е изведен на Семьоновския плац за разстрел. В последния момент царят заменя смъртната му присъда с четири години каторга в Сибир, последвани от военна служба. Преживяването оставя незаличим отпечатък върху него. В Сибир му е позволено да притежава само една книга – Библията. По-късно писателят ще казва, че това четиво „спасило душата му“.
От заточението си той се връща пречупен, но преобразен. Темите за страданието, изкуплението, вярата и моралния избор стават централни в творчеството му. В „Записки от мъртвия дом“ описва живота в каторгата с документална сила, превръщайки личната болка в универсален човешки опит.
През 1860-те и 1870-те години създава произведения, които завинаги променят представата за романа. „Престъпление и наказание“ е не просто разказ за убийство, а анализ на идеята, че човек може да бъде „над морала“. „Бесове“ е пророческо предупреждение за разрушителната сила на фанатизма – роман, който поразително предвижда логиката на тоталитарните идеологии. В „Идиот“ героят княз Мишкин е опит за въплъщение на Христовата доброта в свят, който не може да я понесе. „Братя Карамазови“ пък е обобщение на всичко, което писателят е мислил за човека, Бога и свободата – последното му и най-зряло произведение, публикувано малко преди смъртта му през 1881 г.
Достоевски страда от епилепсия – заболяване, което често се проявява по време на писане. Пристъпите му били придружени от състояния на екстатично прозрение, които по собствените му думи били „моменти на съвършено щастие“. Болестта не го спира. Работи при нечовешки условия, често в бедност и с постоянни дългове. Пристрастен е към хазарта и губи големи суми в германските курорти, включително парите за издръжката на семейството си. Именно от отчаяние и под натиск на дълговете написва „Играчът“ – за рекордните 26 дни.
Влияние надхвърлящо литературата
Малко известен факт е, че Достоевски въвежда първите елементи на съвременната психология в литературата. В писмата си говори за „вътрешен човек“, за „подсъзнателен страх“ и „двойственост на волята“ – термини, които десетилетия по-късно ще станат част от речника на психоанализата. Ницше го нарича „единственият психолог, от когото съм се научил“. Фройд посвещава на него студия, в която го определя като „велик художник на несъзнаваното“.
Животът на Достоевски е изпитание до последно. Болен, изтощен, но творчески неудържим, той умира на 9 февруари 1881 г. в Санкт Петербург – само няколко месеца след публикуването на „Братя Карамазови“. Погребението му събира над шестдесет хиляди души – безпрецедентно събитие в Русия по онова време. На гроба му в Александро-Невската лавра е изписан цитат от Евангелието според Йоан: „Ако житното зърно, паднало в земята, не умре, то си остава само; но ако умре, принася много плод.“
Днес, повече от два века след рождението му, Фьодор Достоевски остава не просто класик, а мислител, чието творчество продължава да предизвиква морални и философски дебати. Неговият поглед към човека не остарява, защото не принадлежи на една епоха, а на самата природа на човешката същност – противоречива, уязвима, вечно търсеща смисъл.
В свят, който се движи бързо и често мисли повърхностно, Достоевски остава авторът, който ни напомня, че истинското разбиране на човека минава през страданието и борбите на съвестта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #2, #5, #9, #10, #11
12:34 11.11.2025
2 ...
До коментар #1 от "име":Булгаков, Гогол..
Коментиран от #4, #6, #14, #24
12:38 11.11.2025
3 Гост
Коментиран от #8
12:43 11.11.2025
4 Гогол
До коментар #2 от "...":Официално се определя за малорус
12:48 11.11.2025
5 Сила
До коментар #1 от "име":На практика 90% от" руските" творци ..... писатели , художници , актьори са украинци или с украински произход ....!!?
Коментиран от #17, #22
12:49 11.11.2025
6 Гост
До коментар #2 от "...":Гогол , живял и творил в Русия , погребан в Новодевическое. Николай Гогол. Миколай или Николай?
12:53 11.11.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
"Това ми напомня главния герой в „Братя Карамазови“, който казва: „Неговата шуба ли бяха откраднали, или той беше откраднал шуба, имаше нещо за тоя човек“. Това в момента се случва. И аз съм убеден, че рано или късно истината ще излезе.“
😀😀
Това, за шубата,
ЕСТЕСТВЕНО НЕ Е ОТ ТОЗИ РОМАН,
ДОРИ НЕ Е ОТ ДОСТОЕВСКИ,
А САМИЯТ БОРИСОВ
ЕДВА ЛИ Е ЧЕЛ НЕЩО ОТ ДОСТОЕВСКИ❗
Ама хубаво залъгва ГЕРБавите ИЛИТЕРАТИ❗
13:14 11.11.2025
8 Гост
До коментар #3 от "Гост":За Гогол не знам, ако още не е, вероятно престои, за Булгаков обаче е сигурно:
“Институтът за национална памет на Украйна” призна родения в Киев писател Михаил Булгаков за „украинофоб“ и обяви използването на името му за „пропаганда на руската имперска политика“. В заключението на института се казва, че Михаил Булгаков е „империалист по своя мироглед и пламенен украинофоб“. Институтът съобщава, че „писателят, въпреки годините прекарани в Киев, презираше украинците и тяхната култура, мразеше украинското желание за независимост и се изказваше негативно за формирането на украинската държава и нейните лидери“.
Според заключението Булгаков „от всички руски писатели от онова време стои най-близо до сегашните идеолози на путинизма и оправданието на Кремъл за етноцида в Украйна“. „В мирогледа си той беше на позицията на руския империализъм, белогвардейството и одобряваше експанзията на руския комунизъм“, смятат експертите на института. В тази връзка институтът заявява, че „обекти (географски обекти, имена на юридически лица, паметници и мемориални знаци), посветени на Булгаков, съдържат символиката на руската имперска политика и по-нататъшното използване на името на Булгаков в наименованията на географски обекти и правни субекти, като в публичното пространство издигнатите паметници и мемориални знаци в негова чест са пропаганда на руската имперска политика.” Според това заключение улиците, кръстени на него, трябва да бъдат преименувани, а паметниците да бъдат
Коментиран от #15
13:30 11.11.2025
9 Сандо
До коментар #1 от "име":Проблемът не е дали някой писател е украинец,проблемът е в това,че е писал на руски език.Но да се поставя това на обсъждане под статия за титан в литературата,какъвто е ДОСТОЕВСКИ,е доста тъпо.
15:35 11.11.2025
10 !!!?
До коментар #1 от "име":Някой може ли да назове някой руски цар от времето на Киевското княжество...!!!?
Коментиран от #12, #25
15:39 11.11.2025
11 Гогол
До коментар #1 от "име":..... Ае сега. Недей така.
Коментиран от #26
15:51 11.11.2025
12 Сандо
До коментар #10 от "!!!?":По-важно е дали някой може да назове украински.
17:24 11.11.2025
13 Българин от Русе
19:57 11.11.2025
14 бай Даньо
До коментар #2 от "...":И Гогол и Булгаков са българи. На последния му е написано в името. Ана Ахматова е българка, мисля че Тургенев и Толстой са с български корен също. Дълго е за обяснение но когато пада волжка България , руския цар вижда че е победил една уредена държава с аристократична иерархия, институции и закони решава да използва българските веломожи за да управлява тая грамадна нова държава излязла и от монголско робство в същия момент и им раздава губернии ... Та така на руската аристокрация почти без изключения корените са БЪЛГАРСКИ.
20:55 11.11.2025
15 бай Даньо
До коментар #8 от "Гост":Ако си чел Майстора и Маргарита щеше да знаеш че освен всичко друго е и критика към комунизма , тя за това и книгата не е издадено приживе за него , чак 70-те... Никъде не се говори за окраинци въпреки че има персонажи от Киев... Не варвам и в други места да става дума за някакви окраинци при Булгаков. Достоевски в братя Карамазови има една страница описание на клането в Батак и се усеща с голяма емпатия към българския народ хеле пък да ни мрази...
21:00 11.11.2025
16 бай Даньо
21:06 11.11.2025
17 ганю
До коментар #5 от "Сила":Екатерина Велика заселва покраинината
или украината със Руски велможи и интелигентни люде като им раздава земи
за да не е простотията като на зеления папагал сега.
анадънмо?
01:08 17.11.2025
18 Пецата
08:35 11.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Госあ
08:38 11.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 има такива
До коментар #5 от "Сила":които са родени у края на Русия, те са си руснаци по държавност.
09:00 11.11.2026
23 Олга
09:02 11.11.2026
24 двама титани
До коментар #2 от "...":на руската литература..който е чел нещо от тях няма съмнение за това, че са руснаци..
09:04 11.11.2026
25 много просто
До коментар #10 от "!!!?":всички до един.. това че столицата се сменя не променя нито език, нито самосъзнанието, нито държавността..
09:09 11.11.2026
26 къде е роден
До коментар #11 от "Гогол":в Руската Империя, роден език -руски, пише на руски, православен.
09:17 11.11.2026
27 имееми
09:40 11.11.2026