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На 30 октомври 1938 г. - Радиопиесата "Война на световете" подлудява американците

На 30 октомври 1938 г. - Радиопиесата "Война на световете" подлудява американците

30 Октомври, 2026 03:13 437 21

  • хърбърт уелс-
  • „войната на световете”-
  • радио пиеса-
  • сащ

Милиони слушатели стават жертва на експеримента, заради който нормалната програма на медията е прекъсната

На 30 октомври 1938 г. - Радиопиесата "Война на световете" подлудява американците - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 30 октомври 1938 г. радиотеатър на CBS по романа на Хърбърт Уелс „Войната на световете” хвърля в паника слушателите си. Знаменитият спектакъл на Орсън Уелс – американски актьор, сценарист, режисьор и продуцент, създава илюзията, че марсианци нападат земята и че това се предава на живо по радиото.

Милиони слушатели стават жертва на експеримента, заради който нормалната програма на медията е прекъсната. Орсън Уелс изпълнява ролята на астроном, който обсъжда техническия напредък на Марс, други актьори държат речи от името на министъра на вътрешните работи и командващ на артилерията, като съобщават за загубите, които армията търпи от марсианците.

След излъчването са необходими доста усилия хората да бъдат убедени, че нападение от Марс всъщност няма и че става дума за литературно произведение. Много слушатели завеждат дела за морални вреди срещу радиото, но те са отхвърлени. По настояване на Уелс е обезщетен само един мъж, който съсипал новите си обувки, докато бягал от „нашествениците“.

Предаването има силен отзвук по света, а диктаторът Адолф Хитлер използва случая, за да обяви упадъка на демокрацията в САЩ. Заради радиопиесата мнозина в първия момент не вярват, че репортажът за нападението на японския флот срещу най-модерната американска база Пърл Харбър в Хавай на 7 декември 1941 г. е истина.

Драматизацията по Хърбърт Уелс и до днес е еталон в изкуството с перфектната си музика и отлично актьорско изпълнение.

"Дами и господа, прекъсваме нашата музикална програма заради извънредно съобщение! Те ни нападнаха! Спектроскопът показва, че това е сила, която се движи към нас с огромна скорост и лукавство! И ние сме абсолютно безсилни да ѝ отстоим!"


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 среднощен

    37 21 Отговор
    "...Орсън Уелс – американски актьор, сценарист, режисьор и продуцент, създава илюзията, че марсианци нападат земята и че това се предава на живо по радиото...";

    Сега "други актьори създават други илюзии", но с реални жертви... Зеленски и Украйна са типичен пример...

    Коментиран от #3, #20

    03:48 30.10.2023

  • 2 Дон

    38 19 Отговор
    Краварското население се оказват мно податливи на внушения , за да не кажа т@пи. След като ги убедиха , че да си г@й , това звучи гордо и приеха джендър идеологията без съпротива на обществото, значи няма какво повече да се каже, , пропагандата формира тяхното мислене , а не те самите . Вярно е , че сега има някои щати , които се опитват да се откъснат от хватката на либералите и променят някои закони , за да върнат “нормалното“ в живота на хората , но сектата на либералите здраво държи власта

    Коментиран от #4, #21

    04:51 30.10.2023

  • 3 ха ха

    24 34 Отговор

    До коментар #1 от "среднощен":

    Ех, тоз Зеленски! Бърка ви ненемкъдеси, щото не остави Альошката с автомата да наглежда Киев както надзирава Пловдив. Друго си е каменен войник на Ордата да наглежда крепостните.

    Коментиран от #7, #12

    05:27 30.10.2023

  • 4 Ъхъ

    30 9 Отговор

    До коментар #2 от "Дон":

    И сега да им я пуснат тази пиеса, ще е същата работа! По странно, е че успяха да убедят избирателите в София, да гласуват за розовите комунисти от ЛГБТ-ппдб и Държавна сигурност!

    Коментиран от #10

    06:52 30.10.2023

  • 5 Механик

    36 12 Отговор
    Мааани ги тия. Те и сега скачат през терасите като чуят "Руските идат".
    По-по-лани бяха пили белина, че да не ги лови ковид, а малко по-преди това бяха излезли по улиците със сешоари в ръце, че да гонят идващата снежна буря.
    Всеки втори от тях е "отвличан от извънземни", а останалите смятат че Земята е плоска и се крепи на гърбовете на 3 кита.

    06:53 30.10.2023

  • 6 Радио видео

    42 1 Отговор
    Козлодуйското предаване на тв шоуто "Ку ку", също беше доста интересно и много балъци се вързаха.

    06:56 30.10.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Параной Патологин

    31 6 Отговор
    Първия социален експеримент. Успешно преминат. Съзнанието на масите се манипулира лесно. Сега след химобработка с храните и ваксините е още по лесно.

    07:15 30.10.2023

  • 9 Идън

    11 1 Отговор
    Орсън Уелс е имал характерен глас- от тенор е преминал в баритон с годините. Ето една красива песен с неговия уникален глас -Orson Welles- ,, I Know What It is To Be Young,,

    10:08 30.10.2023

  • 10 Дон

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ":

    Не се чуди .Бюлетините са достъпни за манипулиране , както и машините. Всичко се вкарва в компютри , за обработка на данните от преброените бюлетини се използва програма и дали се хаква или направо си надписват бройки на едно място и вадят бройки от друго място , това те си знаят ....

    11:52 30.10.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гориил

    14 7 Отговор
    Проблемът от 1938 г. е много по-дълбок и по-широк, отколкото може да изглежда на пръв поглед. По-скоро това е доказателство за бягство и изолация на огромни маси от населението на САЩ от реалния живот и тотално потапяне в себе си, в своите светове, в своите галактики, в техните съзвездия, които не съвпадат с дейността на правителството и вътрешните държавни политики. През 30-те години на миналия век в Съединените щати е имало повече от 10 милиона души, които не са можели да четат или пишат, но в същото време тези хора са знаели разликата между моторни масла и видове гуми, бръснали са се с електрически самобръсначки и са носили найлонови чорапи, притежавани хладилници и перални, купуваха фотоапарати и филмови камери, пътуваха с най-бързите влакове и летяха с най-големите самолети, печелеха най-високите заплати и продуцираха астрономически брой филми. В същото време огромното мнозинство от американците бяха напълно откъснати от реалния живот и имаха абсолютна увереност в собствената си непогрешимост и несъвършенство. И днес можем да говорим с увереност за пълното невежество на американците, а оттам и за неразбирането им на реалните заплахи и рискове на планетата Земя.

    04:34 30.10.2024

  • 14 Уса

    2 4 Отговор
    Лудата крава ги довършва

    05:23 30.10.2024

  • 15 Уса

    2 5 Отговор
    Добре,че е Тръмп да ги поразръчка,че бяха заспали досмърт

    06:35 30.10.2024

  • 16 СЗО

    11 2 Отговор
    И на "радиопиесата ковид" много хора се хванаха.

    06:59 30.10.2024

  • 17 Гориил

    5 4 Отговор
    През 30-те години американците знаеха повече за планетарната трансмисионна система на своя автомобил, отколкото за планетарната структура на звездите и слънчевата система.

    07:27 30.10.2024

  • 18 Факт

    4 1 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    03:31 30.10.2025

  • 19 Никой

    8 0 Отговор
    Нали и в България направиха - с мнима авария в АЕЦ - Козлодуй. Ку-ку или Каналето.

    Съдиха се даже. Ма - много хора се вързаха.

    06:09 30.10.2025

  • 20 Коментарите защо са

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "среднощен":

    от 2023-та?

    03:22 30.10.2026

  • 21 Дон Кихнал и хоп

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дон":

    Истерия с ковид инвазията бе абсолютно същото.

    04:20 30.10.2026