На 30 октомври 1938 г. - Радиопиесата "Война на световете" подлудява американците

На 30 октомври 1938 г. радиотеатър на CBS по романа на Хърбърт Уелс „Войната на световете” хвърля в паника слушателите си. Знаменитият спектакъл на Орсън Уелс – американски актьор, сценарист, режисьор и продуцент, създава илюзията, че марсианци нападат земята и че това се предава на живо по радиото.

Милиони слушатели стават жертва на експеримента, заради който нормалната програма на медията е прекъсната. Орсън Уелс изпълнява ролята на астроном, който обсъжда техническия напредък на Марс, други актьори държат речи от името на министъра на вътрешните работи и командващ на артилерията, като съобщават за загубите, които армията търпи от марсианците.

След излъчването са необходими доста усилия хората да бъдат убедени, че нападение от Марс всъщност няма и че става дума за литературно произведение. Много слушатели завеждат дела за морални вреди срещу радиото, но те са отхвърлени. По настояване на Уелс е обезщетен само един мъж, който съсипал новите си обувки, докато бягал от „нашествениците“.

Предаването има силен отзвук по света, а диктаторът Адолф Хитлер използва случая, за да обяви упадъка на демокрацията в САЩ. Заради радиопиесата мнозина в първия момент не вярват, че репортажът за нападението на японския флот срещу най-модерната американска база Пърл Харбър в Хавай на 7 декември 1941 г. е истина.

Драматизацията по Хърбърт Уелс и до днес е еталон в изкуството с перфектната си музика и отлично актьорско изпълнение.

"Дами и господа, прекъсваме нашата музикална програма заради извънредно съобщение! Те ни нападнаха! Спектроскопът показва, че това е сила, която се движи към нас с огромна скорост и лукавство! И ние сме абсолютно безсилни да ѝ отстоим!"