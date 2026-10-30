На 30 октомври 1938 г. - Радиопиесата "Война на световете" подлудява американците

На 30 октомври 1938 г. радиотеатър на CBS по романа на Хърбърт Уелс „Войната на световете” хвърля в паника слушателите си. Знаменитият спектакъл на Орсън Уелс – американски актьор, сценарист, режисьор и продуцент, създава илюзията, че марсианци нападат земята и че това се предава на живо по радиото.
Милиони слушатели стават жертва на експеримента, заради който нормалната програма на медията е прекъсната. Орсън Уелс изпълнява ролята на астроном, който обсъжда техническия напредък на Марс, други актьори държат речи от името на министъра на вътрешните работи и командващ на артилерията, като съобщават за загубите, които армията търпи от марсианците.
След излъчването са необходими доста усилия хората да бъдат убедени, че нападение от Марс всъщност няма и че става дума за литературно произведение. Много слушатели завеждат дела за морални вреди срещу радиото, но те са отхвърлени. По настояване на Уелс е обезщетен само един мъж, който съсипал новите си обувки, докато бягал от „нашествениците“.
Предаването има силен отзвук по света, а диктаторът Адолф Хитлер използва случая, за да обяви упадъка на демокрацията в САЩ. Заради радиопиесата мнозина в първия момент не вярват, че репортажът за нападението на японския флот срещу най-модерната американска база Пърл Харбър в Хавай на 7 декември 1941 г. е истина.
Драматизацията по Хърбърт Уелс и до днес е еталон в изкуството с перфектната си музика и отлично актьорско изпълнение.
"Дами и господа, прекъсваме нашата музикална програма заради извънредно съобщение! Те ни нападнаха! Спектроскопът показва, че това е сила, която се движи към нас с огромна скорост и лукавство! И ние сме абсолютно безсилни да ѝ отстоим!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 среднощен
Сега "други актьори създават други илюзии", но с реални жертви... Зеленски и Украйна са типичен пример...
Коментиран от #3, #20
03:48 30.10.2023
2 Дон
Коментиран от #4, #21
04:51 30.10.2023
3 ха ха
До коментар #1 от "среднощен":Ех, тоз Зеленски! Бърка ви ненемкъдеси, щото не остави Альошката с автомата да наглежда Киев както надзирава Пловдив. Друго си е каменен войник на Ордата да наглежда крепостните.
Коментиран от #7, #12
05:27 30.10.2023
4 Ъхъ
До коментар #2 от "Дон":И сега да им я пуснат тази пиеса, ще е същата работа! По странно, е че успяха да убедят избирателите в София, да гласуват за розовите комунисти от ЛГБТ-ппдб и Държавна сигурност!
Коментиран от #10
06:52 30.10.2023
5 Механик
По-по-лани бяха пили белина, че да не ги лови ковид, а малко по-преди това бяха излезли по улиците със сешоари в ръце, че да гонят идващата снежна буря.
Всеки втори от тях е "отвличан от извънземни", а останалите смятат че Земята е плоска и се крепи на гърбовете на 3 кита.
06:53 30.10.2023
6 Радио видео
06:56 30.10.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Параной Патологин
07:15 30.10.2023
9 Идън
10:08 30.10.2023
10 Дон
До коментар #4 от "Ъхъ":Не се чуди .Бюлетините са достъпни за манипулиране , както и машините. Всичко се вкарва в компютри , за обработка на данните от преброените бюлетини се използва програма и дали се хаква или направо си надписват бройки на едно място и вадят бройки от друго място , това те си знаят ....
11:52 30.10.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гориил
04:34 30.10.2024
14 Уса
05:23 30.10.2024
15 Уса
06:35 30.10.2024
16 СЗО
06:59 30.10.2024
17 Гориил
07:27 30.10.2024
18 Факт
03:31 30.10.2025
19 Никой
Съдиха се даже. Ма - много хора се вързаха.
06:09 30.10.2025
20 Коментарите защо са
До коментар #1 от "среднощен":от 2023-та?
03:22 30.10.2026
21 Дон Кихнал и хоп
До коментар #2 от "Дон":Истерия с ковид инвазията бе абсолютно същото.
04:20 30.10.2026