12 октомври 1901 г. Белият дом

На 12 октомври 1901 г. президентът на САЩ Теодор Рузвелт официално преименува Изпълнителния дом на Белия дом.



Преди това сградата е наричана Президентски дворец, Президентска къща или Седалище на изпълнителната власт.



През декември 1790 г. президентът Джордж Вашингтон подписва документ, наречен Act of Congress, в който определя град Вашингтон за столица по следния начин: ...резиденцията на федералното правителство ще бъде в окръг, чиято площ няма да бъде по-голяма от 10 квадратни мили на крайбрежието на Потомак.... Намира се на адрес Вашингтон (Окръг Колумбия), Пенсилвания авеню 1600.



Лично президентът заедно с градския архитект Пиер Л'Енфант избира мястото, върху което да бъде построен президентският дворец. Обявеният конкурс за проект е спечелен от Джеймс Хобън. Сградата започва да се изгражда през октомври 1792 г., а официално е предадена за използване през 1800 г.



Джордж Вашингтон поръчал сградата, но не е живял в нея. Джон Адамс пристигнал с карета в Белия дом, когато още не били измазани всички стени и стърчали скелета. След още 30 години били прокарани тръби за течаща вода, а с централно отопление Белият дом се сдобил през 1835 г. Електрическо осветление има от 1891 г., а кабинетът в западното крило бил построен през управлението на Теодор Рузвелт.



Първият президент, който я използва като своя резиденция, е Джон Адамс. От тогава досега всяка президентска двойка извършва някакви промени в интериора на сградата, тъй като Белият дом е не само административна сграда, но и частен дом на президента и неговото семейство. През Първата световна война Удроу Уилсън пуснал овце да пасат на моравата пред Белия дом, за да се подпомогнат хората на фронта, а през Втората световна война имало предложение традиционно белите стени на Белия дом да се пребоядисат в камуфлажни цветове.



По време на съществуването си Белият дом претърпява 2 пожара - по време на Британско-американската война през 1814 г. и през 1929 г., когато пожар обхваща западното крило.



Вътрешното разпределение на Белия дом е преустроено по времето на президента Хари Труман и в момента непроменени са само външните му стени.



Шестетажната сграда има 132 стаи и 32 бани, 412 врати, 147 прозореца, 4 стълбищни клетки и 3 асансьора. В сградата има условия за развлечение, като тенис корт, басейн, киносалон, спортни уреди и др. Тя е една от най-популярните туристически забележителности в САЩ.



В Белия дом се провеждат заседанията на правителството на САЩ, той е работно място за щаба на президента. За охраната му се грижат Специалните служби.



Обществените посещения са достъпни от 07:30 ч. до 11:00 ч. от вторник до четвъртък, между 07:30 ч. до 24:00 в петък, и между 7.30 ч. до 13:00 събота, с изключение на националните празници или ако изрично не е оповестено.

