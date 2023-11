Съкращението ИИ за "изкуствен интелект" е дума на годината за 2023

Съкращението от словосъчетанието „изкуствен интелект“ – ИИ, официално бе обявено за дума на 2023 година във Великобритания от речника "Колинс" (Collins Dictionary), съобщава ДПА.

Речникът обяви, че ИИ, който според него означава „моделиране на човешките умствени функции от компютърни програми“, се е превърнал в доминиращ дискурс на 2023 г. Изкуственият интелект като инструмент - Чат Джи Пи Ти (ChatGPT) бе пуснат през ноември 2022 г. и оттогава е имало много дебати относно използването на технологията, пише БТА.

Лексикографите от речника "Колинс" поставиха ИИ на първо място в списъка, след като направиха справка в медийни източници, включително социалните мрежи, защото употребата на термина се е „ускорила с много бързи темпове“.

'AI' named Collins Word of the Year.



Lexicographers at Collins Dictionary said use of the term had "accelerated" and that it had become the dominant conversation of 2023https://t.co/oYItomfK0M pic.twitter.com/Wk5Lt5mVzP