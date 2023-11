Джими Кимъл ще води "Оскарите" за четвърти път

Комикът Джими Кимъл ще бъде водещ на церемонията за наградите "Оскар" за четвърти път, съобщиха световните осведомителни агенции, позовавайки се на Американската академия за кинематографично изкуство и наука.

I am enthused to announce that I am returning to host the #Oscars on Sunday March 10th. Please keep it between us, thanks. @TheAcademy pic.twitter.com/LtF7hFMV9L