Почина председателят на Сдружението на творците с увреждания в България (СТУБ)

Николай Примов, председателят на Сдружението на творците с увреждания в България (СТУБ), известен и като единствения полусляп художник на стъклописи в Европа, загина вследствие на нещастен случай, съобщи партньорката му Десислава Караиванова.

Инцидентът се е случил във вторник, в землището на мездренското село Царевец, информираха и от полицията във Враца.

Примов беше на 58 години, а aвторските му работи в момента са в селекцията за Наградата Чарлз Еманюел Шелфхаут (Charles Emmanuel Schlefhout Prize) на белгийската асоциация The Art and Low vision.

“Водовъртежът на живота” е избрана да участва на втория етап и в изложба на състезанието като част от конгреса на белгийските офталмолози в Брюксел OB23, на 22-24 ноември. В подкрепа на творбата, регистрирана под номер 493 между останалите претенденти за наградата на сайта на асоциацията, както и за второто българско участие от страна на Примов “Маски” - номер 494, може да се гласува до 1 декември в категорията “Избор на публиката”.

Николай Примов е роден на 11 декември 1964 г. в София. Завършва средно специално образование по “Реставрация и консервация” през 1983 година. До 1991 г. работи по специалността си в различни манастири и църкви в столицата и страната. Пример за работата му, по думите на Караиванова, има и в църквата “Свети Андрей Първозвани” в София.

След катастрофа на 1 ноември 1991 г. Николай Примов губи зрението си почти напълно, но продължава да твори и е обявен за единственият полусляп художник на стъклописи в Европа. Създава СТУБ през 2017 г. с цел физически предизвиканите хора да имат по-устойчиви възможности да творят и работят. С Алберто Стайков поставят основите на сетивната фотография в България.

Примов е познат и с участието си в реклами и кинопродукции - “До смърт” (Until Death, 2007), “В сърцето на машината” (In the Heart of the Machine”, 2022) и често се шегуваше, че винаги го избират да играе злодей. Една от последните му идеи е да създаде кастинг агенция специално за хората с увреждания. До последно позира с образователни цели пред художници в столичните училища и академии.

Много хора се вдъхновяваха от него и историята му, каза Караиванова за БТА и добави: “Той винаги казваше, че това, което гледаш, не винаги е това, което виждаш, и също никога да не се предаваме. Много хора се вдъхновяваха, че той, въпреки всичко, което е преживял, ето, продължава да твори, да рисува…”

Опелото ще бъде отслужено днес, понеделник, от 15:00 ч. в църквата на Централните софийски гробища.

“Водовъртежът на живота” (493) и “Маски” (494) се състезават за вота на публиката до 1 декември.

/АБ/