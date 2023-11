Публиката бурно аплодира „MAMMA MIA“ на Софийската опера и балет

Огромният успех, който жъне мюзикълът „Мamma mia“ е причина билетите за представленията да бъдат бързо изчерпани. Салонът винаги е изпълнен до краен предел и аудиторията, често изправена на крака, приглася възторжено на певците.



Режисьорът на постановката Маестро Пламен Карталов повече от успешно превърна прекрасните песни на АББА в театър на ситуации и сцени, в които публиката спонтанно участва в представленията. Динамичното действие и изящно осъществените емоционални рефлексии на изпълнителите за пореден път предизвикват зрителите да съпреживеят историята на чаровните герои. Солистите постигнаха истинско съвършенство в интерпретацията на поверените им завладяващи образи и със своя талант дообогатяват характерите на тези незабравими персонажи, придават им небивала емоционалност и обаятелност.



След десетки постановки по целият свят и над 60 милиона зрители, този супер хит имаше през юли 2018 премиера с огромен успех и в България, на сцената на Софийска опера и балет.



Многобройните зрители ще имат щастието да се насладят на песните на ABBA "Super Trouper", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance on Me", "Thank You for the Music", "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All", "Voulez-Vous", "SOS", създадени от гениалните автори и членове на групата Бени Андерсон и Бьорн Улвеус.

Либретото на Катрин Джонсън по идея на Джуди Креймър ни пренася на гръцки остров, където любовта, страстите и изненадващите ситуации ни въвличат в една завладяваща романтична комедия.



През декември бурните възторжени възгласи ще бъдат отправени към Весела Делчева, Люси Козарева, Влади Михайлов, Николай Павлов, Яница Маслинкова, Деница Шопова, Боян Арсов, Еделина Кънева, Силвана Пръвчева, Александър Георгиев, Николай Павлов, както и към всички останали изпълнители.



Представленията са на 2, 3 декември от 14 и 19 часа.



Публиката отдава дължимото за този огромен успех и на диригента Светослав Лазаров, на чудесния бенд, на музикалната подготовка на ансамбъла, на сценографа Нела Стоянова, на художника на костюмите Християна Михалева - Зорбалиева , на хореографията на Риолина Топалова и на музикалния ръководител Жорж Димитров.

Оля Ал-Ахмед