Rolling Stones тръгват на турне догодина

Легендите "Ролинг стоунс" обявиха северноамериканско турне през 2024 г., за да промотират албума си "Hackney Diamonds", съобщи АП. През миналия месец музикантите издадоха първи авторски албум от 18 години.

