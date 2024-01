Барак Обама с награда „Еми“ за творческа креативност

Барак Обама спечели втората си награда „Еми“ в неделя вечер на наградите „Еми“ за творческа креативност, предаде Асошиейтед прес.

Обама спечели „Еми“ за най-добър разказвач за документалната си поредица по Нетфликс „Работата: Какво правим по цял ден“ (Working: What We Do All Day). Така бившият президент на САЩ повтори категорията, в която преди това е печелил приз за разказване в поредица на Нетфликс за националните паркове. Той има и две награди „Грами“ за озвучаването на аудиокнигите на двата си мемоара.

The #Emmy for Outstanding Narrator goes to @BarackObama takes home for Working: What We Do All Day (@Netflix)! #Emmys #75thEmmys pic.twitter.com/frBcz6ucOR