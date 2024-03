Оливър Стоун засне документален филм за бразилския президент Лула да Силва

Режисьорът и сценарист Оливър Стоун е приключил снимките на документален филм за бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва, престоя му в затвора от 2018 г. до 2019 г. и завръщането му на власт, съобщава БТА, позовавайки се на АФП.

"Документалният филм е за съдебното преследване (за корупция и пране на пари, наред с други неща), какво се случи, когато вкараха този президент на просперираща страна в затвора за корупция, което всъщност не е нещо необичайно в тези страни", казва Стоун в интервю за АФП.

Засега не е ясно кога ще бъде показан филмът, тъй като той предстои да бъде представен на фестивал, пояснява американският режисьор, който е свикнал с изяви на големите форуми на седмото изкуство, като кинофестивала в Кан.

За пет десетилетия Оливър Стоун е създал няколко игрални и документални филма, свързани с Латинска Америка, като се започне от "Салвадор" (1986 г.) с Джеймс Удс.

Някои от творбите му са противоречиви, като например "Команданте", документален филм, излязъл през 2003 г. за Фидел Кастро, на когото той посвещава още два през 2004 и 2012 г.

През 2014 г. Стоун режисира и "Моят приятел Уго" за бившия венецуелски президент Уго Чавес, продуциран от официалната венецуелска телевизия Телесур, която защитава режима на Чавес.

Снимките за документалния филм за Лула да Силва са продължили месеци, през които Оливър Стоун е пътувал с противоречивия политик. На въпрос за приликите между Лула, Чавес и Кастро, той отговаря, че вижда в тях "хуманисти". "Всички те са оригинални и правят всичко възможно, за да служат на страната си", смята той.

"Мисля, че навсякъде по света съдебното преследване се използва по политически причини, като политически инструмент. Но целият свят е корумпиран. Русия функционира, благодарение на корупцията, също като Турция или САЩ", допълва Оливър Стоун, който е автор и на поредица от интервюта с руския лидер Владимир Путин.

"Аз съм свободомислещ човек", казва режисьорът, който не планира да гласува нито за Тръмп, нито за Байдън на изборите в САЩ през ноември.

🇷🇺 Oliver Stone has been a traitor for years 🇷🇺 #Propaganda pic.twitter.com/VGYbOIcWB0