Режисьорът на „20 дни в Мариупол“: Бих предпочел да нямам „Оскар“ и Русия да не ни беше нападнала

Украйна приветства първия си "Оскар" за "20 дни в Мариупол" - документален филм за обсадата на този украински град през пролетта на 2022 г. от руската армия, като определи успеха му като "важен", за да се разкаже за "престъпленията на Русия" в момент, когато помощта на САЩ за Киев предизвиква несигурност, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Първият (за Украйна - бел. ред.) "Оскар" в историята. И колко е важен точно сега", заяви ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак в социалната мрежа "Екс". "Светът видя истината за престъпленията на Русия. Справедливостта побеждава", добави той. Филмът, получил вчера "Оскар" за най-добър документален филм, е създаден от украинските журналисти Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко, работещи за Асошиейтед прес. През последните седмици той вече спечели редица международни награди, сред които "Пулицър" и БАФТА, еквивалент на британските награди "Сезар".

Постигнатият в Лос Анджелис успех предизвика вълна от емоции в украинските социални мрежи. Депутатката от прозападната опозиция Ирина Герашченко коментира във "Фейсбук", че това е "Историческо и същевременно тъжно събитие".

"Благодаря на създателите на този ужасяващ филм", добави тя. Документалният филм показва трагедията на град Мариупол, в Източна Украйна, който става мишена на руските сили от първия ден на нашествието, на 22 февруари 2022 г. и пада под техен контрол 86 дни по-късно с цената на десетки хиляди жертви и почти пълното си разрушаване. Журналистите на АП, които прекараха три седмици в обсадения град, успяват да оцелеят и да разпространят своите кадри.

"Вероятно съм първият режисьор, качил се на тази сцена, който казва, че бих предпочел никога да не прави този филм, ако в замяна Русия не беше нападала Украйна и не беше окупирала нашите градове", заяви режисьорът Мстислав Чернов на церемонията в Лос Анджелис. Наградата се присъжда в момент, когато украинската армия се бори на фронта, а помощта от Запада намалява. В САЩ, най-важният военен съюзник на Киев срещу Русия, пакетът от помощи в размер на 60 млрд. долара е блокиран от месеци в Конгреса на фона на разногласията между републиканци и демократи, припомня АФП.

