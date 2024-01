Нора Джоунс обяви деветия си студиен албум “Visions”

На 8 март певицата, автор на песни и пианистка, Нора Джоунс ще представи своя нов студиен албум “Visions“ - съвместен проект с продуцента и мултиинструменталист Leon Michels. Колекцията бе обявена с официален видеоклип към водещия сингъл - "Running".

“Visions“ е енергичен албум от 12 песни, в който Нора пее за чувството за свобода, желанието да танцува, да се справи и да приеме това, което животът ѝ носи. Изпълнителката съобщи и датите на пролетното си турне в Северна Америка през 2024 г., което започва на 6 май в Бостън (MGM at Fenway) и включва концерти във Вашингтон (The Kennedy Center, 13 май), Бруклин (Paramount Theatre, 16 май) и Манхатън (Apollo Theatre, 19 май).

Michels и Джоунс работят заедно за първи път по сингъла "Can You Believe", а по-късно и по празничния албум на Джоунс "I Dream of Christmas" от 2021 г. Във “Visions“ участват също тромпетистът Dave Guy, басистът Jesse Murphy и барабанистите Brian Blade и Homer Steinweiss.

Нора Джоунс изгря на световната сцена през 2002 г. с Come Away With Me, нейната "малка мрачна плоча", която представи един изключителен нов глас и се превърна в глобален феномен, като през 2003 г. печели GRAMMY за албум на годината, а Norah за най-добър нов изпълнител. Оттогава Jones е деветкратен носител на GRAMMY, продала е над 52 милиона албума, а песните ѝ са стриймвани 10 милиарда пъти по целия свят. През 2022 г. Jones стартира своя подкаст Norah Jones Is Playing Along, който включва откровени разговори и импровизирани музикални колаборации с някои от любимите ѝ музиканти.