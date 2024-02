Почина последният оцелял оригинален член на The Spinners - Хенри Фамброу ВИДЕО

Хенри Фамброу, последният оцелял оригинален член на култовата R&B групаThe Spinners, чиито хитове включват “It’s a Shame", “Could It Be I’m Falling in Love” и “The Rubberband Man”, почина в сряда на 85 години, съобщи говорител на групата, цитиран от Асошиейтед прес.

Феймброу почина мирно от естествена смърт в дома си в северната част на Вирджиния, съобщи в изявление говорителят Таниша Джаксън.

Групата беше въведена в Залата на славата на рокендрола през ноември. Заедно с Феймброу в списъка нбяха включени Били Хендерсън, Първис Джаксън, Боби Смит, Филипé Уин и Джон Едуардс.

През май миналата година Фамброу направи обиколка на Студио А на Motown в Детройт като част от церемония, която включваше даряването на музея Motown на 375 костюма, носени от групата по време на изпълнения.

Това “беше много отдавна,” каза Феймброу по повод 60-те години на миналия век, когато за първи път влезе в студиото. “Мечтаех за това място.”

Той разказа пред репортери, че е трябвало да убеди съпругата си, че студиото е мястото, където отива за репетиции и звукозаписни сесии в 3 часа сутринта заедно с другите членове на групата. Първият им голям хит за Motown е “It’s A Shame, ”, който достига до №14 в класацията Billboard’s Hot 100 през 1970 г.

По-късно Spinners подписват договор с Atlantic Records и издават поредица от хитове, сред които “Then Came You”, в който участва певицата Даян Уоруик и който достига №1 в класацията Billboard Hot 100 през 1974 г.

Песните им получават шест номинации за наградата Грами и имат 18 платинени и златни албума.

Първоначално наречена The Domingoes, групата е създадена през 1954 г. северно от Детройт в град Ферндейл. The Spinners се присъединяват към Motown Records 10 години по-късно.

Наследниците на Фамброу са съпругата му от 52 години Норма и дъщеря им Хедър Уилямс.