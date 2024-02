Бой Джордж: Най-добрата музика е смесица от всичко, което обичаш ВИДЕО

Известно е, че рок звездите не стават преди обяд, а пък тези, участващи в в големите представления на Бродуей всяка вечер със сигурност се събуждат късно следобед. Не и Бой Джордж.

“Аз не съм истински рок ‘n’ ролка,” - казва той, смеейки се. “Аз съм повече рокля ‘n’ ролка.”

Певецът-композитор и туптящо сърце на емблематичната група Culture Club тези дни играе ролята на импресарио в спечелилия награда Тони “Мулен Руж” до 12 май.

Мюзикълът е сценична адаптация на емблематичния едноименен филм на режисьора Баз Лурман от 2001 г. с участието на Никол Кидман и Юън Макгрегър. Той е пълен с поп мелодии от Кейти Пери, Ролинг Стоунс и Елтън Джон.

“Едно от страхотните неща за ‘Мулен Руж’ което доказва моята гледна точка е, че поп музиката работи в театрално пространство и театралната музика работи в поп пространството", казва Джордж.

Бой Джордж, изявявал се преди това на Бродуей през 2004 г. с “Taboo”, е пионер в модата и музиката, с поредица от хитове, включително “Karma Chameleon,” “Наистина ли искаш да ме нараниш” и “Време (часовникът на сърцето).”

В скорошен разговор той говори с Асошиейтед прес за музикалните си вдъхновения.

АП: Добре дошли отново на Бродуей. Какво е усещането в сравнение с „Табу“?

Това е много различно от последното ми преживяване, особено след такова прекъсване. Съвсем различно изживяване е да влезеш в това голямо, буйно, цветно шоу.

AP: Много по-различно ли е да пееш на живо с група от това да си част от сценично шоу?

Много е различно, защото ти си шефът. Вие трябва да решите какво ще се случи. Ако искате нещата да спрат или да се променят или да поемат в друга посока, можете да го направите. Вие отговаряте. И в този тип среда вие сте част от много добре смазана театрална машина.

AP: Можете да изпеете няколко песни на Culture Club в края на всяко шоу, „Do You Really Want To Hurt Me“ и „Karma Chameleon“. Това забавно ли е?

Ако искаш честен отговор, бих избрал 100 други песни, различни от тези две, защото не смятам непременно, че те са най-важните неща, които съм правил.

AP: Забавно ли е да играеш собственик на нощен клуб?

Едно от страхотните неща за „Мулен Руж“ е, че е невероятен шамар от радост. Няма нужда от мен, така че просто добавям нещо. Разбираш ли? Работи и без мен. Но ако можете да внесете нещо друго в него, това е супер вълнуващо.

АП: Имате ли много фенове, които се връщат назад, за да намерят корените на днешната музика?

Има много деца, които се заравят малко по-дълбоко по същия начин, както правих аз. Когато бях дете, можех просто да слушам това, което се излъчваше по радиото, но прегледах колекцията от записи на родителите си. Влизах в антикварни магазини и търсех албуми с такъв пионерски дух. Дори сега се вълнувам от намирането на певец, за когото не знаех.

АП: Имате татуировки на музиканти като Марк Болан от T. Rex и Дейвид Боуи. И двамата ли са във вашата музика?

Мисля, че най-добрата музика е смесица от всичко, което обичаш. Знаете ли, хората ми казват през цялото време: „О, това звучи като Бауи.“ И аз си казвам: „Не случайно!“

AP: Какво е за теб правенето на нова музика?

Винаги се потапяш в килер, пълен с идеи. Има един огромен вид творческа килер, в който влизате и в зависимост от настроението си може да изберете малко от Нина Симон. Може да намерите някой Дрейк и да си помислите: „О, това е интересно. Какво би направил Боуи с Дрейк?“ Ето как си мисля аз: Какво би направил Бауи с диско песен?

AP: Изглежда, че винаги пускате нова музика – в Instagram, или с групата We Are Brando, или в саундтрака на „Argylle“.

Вероятно съм най-плодотворният текстописец, когото познавам. Просто пиша всеки ден. Не казвам, че всеки един от тях е скъпоценен камък, но мисля, че когато продължаваш да правиш неща, просто ставаш по-добър в тях, разбираш ли? Когато хората говорят за писателско блокиране - невъзможност да мислите какво да напишете или как да продължите с писането, какво изобщо означава това? Защото всяка дума, която бихте могли да използвате, вече съществува.

АП: Кое е на първо място за теб – мелодията или думите?

Склонен съм да чуя мелодия и след това да измисля наистина интересен текст. Винаги съм мислил, че ако намериш това, което искаш да кажеш, ще намериш начин да го кажеш.

АП: В най-новите си мемоари „Карма“ пишете, че сте станали по-добри към себе си и другите. Това е хубаво, нали?

Ако ми бяхте казали преди 10 години, преди 20 години, че наистина мога да променя начина, по който мисля за нещата, щях да ви се изсмея. Щях да кажа: „О, не, аз определено съм упорит и самоуверен.“ И знаете ли, много е хубаво да откриете, че грешите.