Брус Дикинсън: Да си вокалист на Iron Maiden е като Highlander - може да има само един ВИДЕО

Лесно е да се изгубите в легендата за Брус Дикинсън. В продължение на повече от четири десетилетия, 65-годишният е фронтмен на Iron Maiden, най-успешното и обичано име в британския метъл. Неговият почти оперен глас помогна за издигането на пробивния албум на групата, The Number of the Beast, до номер едно в британските класации. Той победи рака на гърлото през 2015 г. и хобитата му включват състезания в международни турнири по фехтовка или пилотиране на личния джъмбо джет на групата.

Певецът – заедно със съпругата си, френската журналистка Леана Долчи, за която се ожени в края на миналата година – разделя престоя си между Франция и Обединеното кралство, където все още живеят трите му деца.

Не само, че машината Maiden все още върви напред (турнета в Океания и Америка са планирани за по-късно през годината), Дикинсън скоро ще издаде The Mandrake Project – първият му солов албум от 19 години и общо седми. Гласът на певеца все още се извисява над грандиозния метъл, но – благодарение на работата на китариста и продуцент Roy Z – музиката е по-мрачна и по-тежка от работата му с Iron Maiden.

Музикантът израства в Уърксоп, Нотингамшир. Баща му е механик от армията. Брус си спомня, че имал тежки спорове с баща си, продължаващи с часове. "Когато го победих на шах на седем или осем години, никога повече не играхме шах”, връща лентата Дикинсън.

Майката и бащата на Дикинсън са били още тийнейджъри, когато Брус се появил, така че той прекарал формиращите си години предимно с баба си и дядо си - миньор. Именно чрез тях – или по-конкретно, танцувайки с Chubby Checker в хола им на четиригодишна възраст – той наистина открива музиката и изпълнението.

След като прекарва ранното си образование в училищата в Шефилд, в крайна сметка изпращат младежа в държавно училище.

Възприемали ли ли са го метълисти някога погрешно като „шикозно момче“ заради образованието му в държавното училище? „Не“, казва Дикинсън и отново се смее. „Изобщо не бях изискано момче, но нарекох моите съученици банда шикозни кучки и те ме наритаха".

Той добавя, че да се свързва работническата класа с хеви метъла е стереотип, защото „с изключение на Black Sabbath, вероятно никоя от големите хеви метъл банди не е нищо друго освен буржоазна“.

След като се премества в Лондон за да учи в университет и с любов към Deep Purple и Arthur Brown, Дикинсън е пометен от новата вълна на британския хеви метъл. Той първо се присъединява към пъб-рокаджиите Samson, след това към Maiden през 1981 г. Групата оглавява класациите за албуми в Обединеното кралство за първи път през следващата година с The Number of the Beast, третият им албум като цяло. Сатанинските теми в тавата предизвикват протести на християнски фундаменталисти и масово изгаряне на грамофонни плочи.

„Никога не сме имали за цел да направим нещо подобно“, казва Дикинсън. „Това беше преди всичко феномен на САЩ, където имат недоразвито чувство за ирония. Просто си помислихме: „Хората искат да купуват нашите записи и да ги изгарят? Продължавай!'"

Iron Maiden правят още два албума номер едно в Обединеното кралство начело с Дикинсън: Seventh Son of a Seventh Son от 1988 г. и Fear of the Dark от 1992 г. Но през 1993 г. певецът изненада феновете, като се оттегли, изразявайки копнеж да се занимава напълно със собствената си музика.

„Род Смолууд, мениджър на Iron Maiden, беше много могъща фигура“, казва Дикинсън. „И голяма част от групата чувстваше, че работим за него. Бяхме бащата и неговите прекрасни синове. Част от мен се бунтуваше срещу това".

Дикинсън е издал соло албум три години преди това - през 1990 г. - Tattooed Millionaire. Текстът на заглавната песен опустошава хедонизма и женкарството на групи като Mötley Crüe в експлодиращото тогава глем метъл движение. „Има момент, в който това поведение е забавно“, казва Дикинсън. „Но има момент, в който е толкова... празно. Просто е празно.“

Той се завръща в Iron Maiden през 1999 г., но също така запази собствените си, независими призвания. Работи на пълен работен ден като пилот на авиокомпания в Astraeus от 2002 до 2011 г. и използва неплатения си отпуск, за да обиколи групата, продължавайки страстта си към самолетите, която за първи път е взел от прачичо си в Worksop. „Той е бил в Кралските военновъздушни сили по време на войната като борден инженер“, обяснява Дикинсън.

Освен че е пилот, певецът е и шампион по фехтовка (хоби, което започва в държавно училище), писател (автобиографията му излиза през 2017 г.) и сценарист (написва сценария за култовия филм на ужасите от 2008 г. Chemical Wedding ). Вече не му е позволено да лети с търговски самолети поради възрастта му.

„Да си вокалист на Iron Maiden е като Highlander: може да има само един.”

След цял живот на бунт, повече от 40 години на фронта на метъла и създаването на седем солови албума, какво остава да каже този човек с музиката си? Онази ученическа усмивка се завръща. — "Ще ти кажа утре".

Източник: The Telegraph