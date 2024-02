"Eagles" ще защитават правата си върху хита "Hotel California" в съда

Съдебен процес за изясняване на собствеността върху ръкописа на текста на песента Hotel California на група „Игълс“ започва в Ню Йорк утре, 21 февруари, съобщи АП.

В средата на 70-те години на миналия век „Игълс“ работят по нова песен със страховити и загадъчни мотиви. На пожълтял тефтер Дон Хенли, с помощта на съоснователя на групата Глен Фрей, записва мисли за „тъмна пустинна магистрала“ и загадъчно „прекрасно място“, където сервират „розово шампанско“ в стая с „огледала на тавана“ и винаги можеш да отседнеш, но „никога не можеш да го напуснеш“.

Песента Hotel California се превръща в един от най-незабравимите рок сингли за всички времена, отбелязва АП.

Кражба и измама

Търговецът на редки книги Глен Хоровиц, бившият уредник на Залата на славата на рокендрола Крейг Инсиарди и продавачът на сувенири Едуард Косински са обвинени в заговор за притежание и опит за продажба на ръкописи на Hotel California и други хитове на „Игълс“, без да имат право на това, допълва БТА.

Тримата не се признават за виновни, а адвокатите им твърдят, че мъжете не са извършили никакво престъпление с ръкописите, които са придобили чрез писател, работил с „Игълс“. Но районната прокуратура в Манхатън твърди, че обвиняемите са се договорили да прикрият спорната собственост на документите, въпреки че са знаели, че Хенли е заявил, че страниците са откраднати.

Сблъсъците за ценни колекционерски предмети са многобройни, но подобни наказателни процеси са рядкост. Много от споровете се решават насаме, чрез съдебни дела или със споразумения за връщане на предметите. „Ако можете да избегнете съдебно преследване, като предадете вещта, повечето хора просто я предават“, казва Травис Макдейд, професор по право в университета на Илинойс, който изучава спорове за редки документи.

Разбира се, случаят с ръкописите на „Игълс“ е характерен и по ред други начини.

Създаване на "Hotel California"

„Звездният“ свидетел на прокуратурата наистина е такъв: Вокалистът и барабанист Дон Хенли се очаква да даде показания между спирките на настоящото турне на „Игълс“. Делото, по което няма съдебни заседатели, би могло да даде възможност да се надникне в творческия процес на групата и в живота в бързата лента на звездната слава през 70-те години.

Става дума за над 80 страници чернова на текстове от хитовия албум Hotel California от 1976 г., включително думите на заглавното парче, което оглави класациите и спечели „Грами“. В него се съдържат един от най-разпознаваемите рифове, най-известните сола и най-често цитираните - може би прекалено цитирани - реплики на класическия рок: „Можеш да се регистрираш, когато пожелаеш, но никога не можеш да си тръгнеш“.

Хенли е казвал, че песента е за „тъмната страна на американската мечта“.

Според компанията за данни за развлекателната индустрия „Луминейт“, през миналата година песента е била стриймвана над 220 милиона пъти и е била завъртяна в 136 000 радиопредавания само в САЩ. Албумът Hotel California е продаден в 26 млн. копия в цялата страна през годините, като е изпреварен само от диска с най-големите хитове на „Игълс“ и Thriller на Майкъл Джексън.

Страниците включват и текстове на песни, сред които Life in the Fast Lane и New Kid in Town. Мениджърът на „Игълс“ Ървинг Азоф нарича документите „незаменими части от музикалната история“.

Делото

Хоровиц, Инсиарди и Косински са обвинени в заговор за притежание на крадени вещи и различни други престъпления.

Те не са обвинени в действителна кражба на документи. Не е обвинен и никой друг, но прокурорите все пак ще трябва да докажат, че документите са били откраднати. Защитата твърди, че това не е вярно.

Много неща се въртят около взаимодействията на „Игълс“ с Ед Сандърс, писател, който също така е съосновател на контракултурната рок група от 60-те години на миналия век „Дъ Фъгс“ (The Fugs). В края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век той работи върху оторизирана биография на „Игълс“, която така и не е публикувана.

Сандърс не е обвинен по делото. На телефона му беше оставено съобщение с молба за коментар. Именно той продава страниците с текстовете на Хоровиц, който ги препродава на Инсиарди и Косински.

Хоровиц се занимава с огромни сделки с редки книги и архиви и преди е бил забъркан в някои спорове за собственост. Един от тях бе свързан с документи на авторката на „Отнесени от вихъра“ Маргарет Мичъл и бе уреден впоследствие.

Инсиарди е работил по ред забележителни изложби за Залата на славата на рокендрола в Кливланд. Косински е бил директор на аукционна къща Gotta Have It!, известна с това, че продава на търг лични вещи на знаменитости - толкова лични, че Мадона безуспешно се опита да спре продажба, включваща нейни латексови гащички.

Според съдебните документи, подадени от адвокатите на Косински, Хенли е казал в съда, че никога не е давал на биографа на групата текстовете на песните. Адвокатите на защитата обаче дадоха сигнал, че планират да проучат спомените на Хенли за онова време. „Смятаме, че г-н Хенли доброволно е предоставил текстовете на г-н Сандърс“, заяви адвокат Скот Еделман в съда миналата седмица.

Противоречията на обвиняемите

Според обвинителния акт през 2005 г. Сандърс е казал на Хоровиц, че докато е работил по книгата за „Игълс“, от дома на Хенли в Малибу, Калифорния, са му изпращали каквито документи поиска.

След това през 2012 г. фирмата на Косински предлага някои страници на търг. Адвокатите на Хенли се намесили веднага. И Хоровиц, Инсиарди и Сандърс, в различни комбинации, започнали да разпространяват алтернативни версии за произхода на ръкописите, се казва в обвинителния акт.

В една от версиите Сандърс намира страниците захвърлени в задкулисна гримьорна. Според други той ги получил от асистент на сцената или докато събирал „много материали, свързани с „Игълс“, от различни хора“. В друг случай ги е получил от Фрей - история, която „ще сложи край веднъж завинаги“, предполага Хоровиц през 2017 г. Фрей обаче е починал година по-рано.

При един от търговете Косински уверил аукционната къща „Сотбис“, че музикантът няма „никакви претенции“ към документите, и помолил потенциалните участници в търга да останат в неведение относно оплакванията на Хенли - се казва в обвинителния акт.

„Сотбис“ включи текстовете на песента Hotel California в търг през 2016 г., но ги оттегли, след като научи, че собствеността е под въпрос.

Хенли купува частно някои чернови на текстове на песни от аукционна къща Gotta Have It! за 8500 долара през 2012 г., когато започва да подава и полицейски доклади, според съдебните документи.

Адвокатите на защитата твърдят, че Дон Хенли е ангажирал топ прокурори, които да поемат делото му, вместо сам да заведе граждански иск. Разглеждането на делото започва днес в районен съд в Манхатън, Ню Йорк.