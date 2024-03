Ема Стоун взе "Оскар" за най-добра женска роля, Били Айлиш отсрами "Барби" ВИДЕО

Съперници на безапелационния победител със седем статуетки, "Опенхаймер", в категорията за най-добър филм на наградите "Оскар" бяха "Барби", "Американска литература", "Анатомия на едно падане", "Заседналите" (The Holdovers), "Убийците на цветната луна", "Маестро", "Минали животи", "Клети създания" и "Зона на интерес".

„Клети създания“ на Йоргос Латимос остана с четири "Оскара", сред които и за главна женска роля на Ема Стоун, която печели второто си такова отличие след "Ла Ла Ленд".

„Барби“ - миналогодишният най-голям хит в боксофиса, който имаше осем номинации, спечели единствено наградата за най-добра песен, която в лентата изпълнява Били Айлиш - "What Was I Made For?"

Американският телевизионен водещ Джими Кимъл води наградите от емблематичния „Долби Тиътър“ в Лос Анджелис. Те се връчват на талантите на големия екран от 1929 г. насам. Академията за филмово изкуство и наука в Лос Анджелис ежегодно номинира и гласува в повече от 20 категории.