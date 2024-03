Откриха останки от членове на семейството на Александър Велики (СНИМКИ)

След години на спекулации и спорове археолозите най-накрая идентифицираха на кого принадлежат три гробници, за които се смята, че са на семейството на Александър Велики. Намиращи се в Голямата гробница на Вергина в Северна Гърция, погребалните места съдържат останките на бащата, мащехата, полубратята и сина на Александър, както и доспехи и други предмети, принадлежали на самия него.

Открити през 1977 г., гробниците са включени в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство и според авторите на новото проучване "съдържат изумително богат набор от погребални вещи". Въпреки това, макар никога да не е имало съмнение, че погребаните кости са принадлежали на близки роднини на Александър, учените са прекарали почти половин век в препирни за това кой точно е положен във всеки гроб, пише IFL Science.



За да разберат кой кой е, авторите на изследването комбинират остеологични анализи, макрофотография, рентгенови снимки и анатомични дисекции на древните останки с исторически източници от древното минало. По този начин те откриват, че Гроб I съдържа костите на мъж с наранено коляно, както и на жена и бебе, което е било само на няколко дни или седмици по време на смъртта.



Поради това те стигат до заключението, че мъжката фигура е цар Филип II Македонски - бащата на Александър Велики, за когото е известно, че е куцал. Изключително младата възраст на бебето се вписва напълно и в историята за убийството на Филип през 336 г. пр., пише Блиц.

The Golden Larnax, that contains the remains from the burial of King Philip II of Macedon, father of Alexander the Great, and the royal golden wreath.

Discovered in 1977 by the Greek archaeologist Manolis Andronikos.

📍Royal Tombs of Aigai, Vergina, Greece pic.twitter.com/u2QtX4RU2W