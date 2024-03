Липсваща половина от масивна статуя на Рамзес II е открита в Египет (СНИМКИ)

Египетското министерство на туризма и антиките откри липсващата горна част на статуя, посветена на Рамзес II.

Преди близо век в Египет е открита долната половина на варовикова статуя на цар Рамзес II. Сега археолозите са открили липсващата горна половина в губернаторството Миня в Египет като най-накрая e възстановena предишната слава на тази древна статуя.

В изявление на египетското Министерство на туризма и антиките се твърди, че откритието се е случило по време на разкопките на съвместна археологическа мисия на Върховния съвет по антиките и Университета на Колорадо.

На липсващата досега част от статуята са изобразени главата, раменете и горната част на торса на Рамзес II. Той е изобразен с двойна корона, известна като пшент, означаваща господството на древния фараон над Египет, както и с уреус - украшение за глава от кобра, което представлява богинята Уаджет.

