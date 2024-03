Елтън Джон и Бърни Топин получиха награда „Гершуин“

Британският певец Елтън Джон и авторът на песни Бърни Топин бяха удостоени с наградата „Гершуин“ за популярна музика на Библиотеката на Конгреса, съобщи Асошиейтед прес.

„Ако си успял, трябва да се раздаваш. Това беше моята мантра през 1980 г., когато изтрезнях, и това е моята мантра оттогава насам“, каза Елтън Джон пред Асошиейтед прес.

Вечерта беше изпълнена с разнообразни музикални стилове от редица известни изпълнители, сред които Гарт Брукс, Чарли Пут, Бранди Карлайл, Джони Мичъл, Ани Ленъкс и водещият Били Портър.

Преди Ленъкс да изпълни песента The Border Song на Елтън Джон, тя подчерта важността на неговата благотворителната кауза в борбата с епидемията от СПИН, определяйки я като „неизмерима“.

