Уили Нелсън навърши 91 г., но не се спира пред нищо

Американската икона Уили Нелсън изглежда няма никакво намерение да спира да пее и свири, макар да започва 91-ото си пътуване около слънцето днес.

Безспирният певец подготвя нов албум, наречен “The Border”, който ще излезе на 31 май (заглавната песен и сингълът “Made In Texas” вече са на пазара), и отново ще бъде хедлайнер на турнето си Outlaw Music Festival това лято, следвайки сетове на изпълнители като Боб Дилън, Робърт Плант & Алисън Краус и др.

През миналия месец той беше хедлайнер на ежегодния фестивал Luck Reunion в частното си ранчо в Люк, Тексас. 91-ият му рожден ден е просто поредният празник на кънтри звездата, за която всеки нов ден е възможност да се потопи в любимата си музика - своя страст и призвание.

За Уили Нелсън

Роден на 29 април, 1933 в Абът, Тексас, Уили Нелсън е кънтри певец, активист, поет, автор на песни, актьор и писател, който помага за създаването на Farm Aid. Той е автор на много кънтри хитове, сред които "Funny How Time Slips Away" и "Hello Walls."

Нелсън израства по време на Голямата депресия и предпочита да си изкарва прехраната с музикални изпълнения, защото не иска да бере памук. Написва първата си песен, когато е на седем години.

Подписва с Atlantic Records през 1973 г. и става едно от най-разпознаваемите лица на кънтри музиката, след като се появява в над тридесет филма, включително "Барбароса" и "Крадец".

Уили Нелсън има четири съпруги. За първата си съпруга Марта Джуел Матюс той се жени на 27 октомври 1952 г., за Шърли Коли на 12 януари 1963 г., за Констанс Жан Кони Кьопке на 30 април 1972 г. и за Ани Д'Анджело, с която е и до днес, на 16 септември 1991 г. От всичките си бракове има седем деца - някои, от които гордо крачат в неговите стъпки в музиката и дори записват песни с него и участват в турнетата му.

Присъединява се към Джони Кеш и Крис Кристофърсън като член на кънтри групата The Highwaymen през 1985 г.